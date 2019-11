Noah Cyrus se preocupa por la salud mental

Ciudad de México.- Para Noah Cyrus el tema de la depresión y la ansiedad no es algo ajeno. La cantante ha compartido en varias ocasiones que comenzó a padecerlas alrededor de los 12 años, que conforme ha ido creciendo en edad también sus padecimientos han evolucionado.

Por esta razón, para Noah (de tan sólo 19 años) es muy importante que el tema de la salud mental se toque abiertamente entre los jóvenes. En un esfuerzo conjunto porque esto suceda, la cantante unió esfuerzos con The Crystal Campaign para lanzar The Lonely Collection, inspirada en su canción Lonely.

"Pienso que la salud mental es el tema más importante en mi vida, el que más ocupa en mi vida. Así que si yo tengo una plataforma o construyo una, ya sea con mi música o con todo lo que esté a mi alrededor, para hablar de esto de una forma honesta y ayudar a las personas más jóvenes que yo a pasar por lo que están viviendo.

"Hay muchas cosas que se pueden hacer para poder ayudar, como hacer cada vez más ruido, así que sí, soy muy apasionada sobre esto. The Crystal Campaign es algo que hice en conjunto con The Jed Foundation con quienes comencé a colaborar hace tiempo y me di cuenta de que nadie habla de la salud mental, las personas que tienen problemas no los hablan y es importante hacerlo.

"Todos somos iguales y es importante crear una comunidad en la que se puedan discutir estos temas abiertamente”, señaló Noah en entrevista exclusiva con Excélsior.

Para poder ayudar, la también actriz lanzó en octubre pasado una colección para The Crystal Campaign, que incluye sudaderas, playeras y pants, así como algunas piezas de joyería. Toda la ropa lleva impreso el número para que si alguien se encuentra en crisis pueda llamar y conseguir asesoría. De las ganancias obtenidas de la venta, Noah decidió donar el 100% a The Jed Foundation.

A su corta edad Noah se conduce con coherencia en su vida profesional; en ese sentido decidió plasmar justo esas ansiedades y la búsqueda de la seguridad provocado por las redes sociales en Fuckyounoah, canción que surgió tras haberse sometido a un experimento de aislamiento en el que solo tuvo contacto con el exterior a través de internet.

"Es importante que diga que tener a London On Da Track en la canción fue algo legendario. Muy interesante, porque fue como enfrentar todas esas hipocresías que podemos tener como personas en las redes sociales y la forma en lo que eso puede manipular tu cabeza. He tenido de eso en mi vida.

Personas que, sin conocerme, sin saber quién soy me han dicho ‘vete a la mierda Noah’ (Fuck You Noah). La canción trata sobre la manipulación que eso produce en mi cabeza dejando odio propio y ese lado que te confunde de quién eres. Soy mi más grande enemigo, pero ahora tengo un poco más de amor propio que en realidad es difícil decirlo en voz alta, pero es a donde quiero llegar y lo voy a conseguir, crezco cada día pero es difícil”, señaló Noah.

Por primera vez en su carrera profesional Noah Cyrus visitó México para contagiar a sus seguidores con su música y con su talento. La menor de los hijos de Billy Ray Cyrus formó parte de la décima edición del festival Corona Capital.

"Nunca había estado en la Ciudad de México”, dijo.

Sin embargo, la altura de la Ciudad de México, la adrenalina y “el exceso de hierba”, como ella mismo comentó, le jugaron una mala pasada. No pudo terminar su actuación, ya que se sintió mal y se tuvo que retirar del escenario para ser atendida por los paramédicos.

Si bien Noah ha lanzado un EP y 14 sencillos musicales, la cantante prometió que será en el 2020 cuando salga su primer disco de estudio del cual aún no puede hablar.

"Lancé un EP en 2018 y… sí habrá un disco el próximo año, lo prometo. Sin duda tengo que ir a México con mi show, así que comenzaré a decirle a mi agencia de contrataciones que lo vaya viendo”, concluyó.