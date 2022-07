Nodal le queda mal a fan con una donación y hasta la bloquea

Ciudad de México.- Rosalinda Acuña es madre de dos hijas y por más de 30 años trabajó como enfermera hasta que todo cambió cuando fue diagnosticada con un tumor en la cabeza de grado dos hace seis años. Pero en 2021 su condición se comenzó a agravar y por ello una de sus hijas comenzó a pedir ayuda a través de redes sociales.

“Cuando la situación de la salud de mi mamá se empezó a agravar me puse en acción a buscar ayuda con todos los artistas a los que yo escucho y a los que podría decirse que son mis ídolos (…) Les escribí a todos, a mucha gente, y un día (como a eso de las 7 de la noche) me contestó Christian (Nodal) en un DM y me puso que él se hacía cargo de todo, que qué se necesitaba”, relató Brenda Acuña, hija de la mujer enferma, al programa de espectáculos De Primera Mano.

La joven contó que simplemente le explicó a Nodal que su madre tiene un tumor cerebral y que requería tres cirugías, dependiendo de los avances. De acuerdo con su relato, le dijo al cantante que cada una de las operaciones tenían un costo de alrededor de medio millón de pesos. “Y es cuando él dice: ‘Bueno yo puedo mandarte un millón’. Yo nunca le manejé alguna cifra, él fue el que me ofreció, como pudiste ver en la conversación, ‘yo me hago cargo de todo'”, platicó la chica… sin embargo jamás sucedió.

Según la joven, todo esto sucedió durante el lapso en el que el cantante le pidió matrimonio a Belinda y le dio un anillo de 60 millones de pesos. “Unos 15 días antes él me había dicho: ‘¿sabes qué? ahorita solo tengo 350 mil pesos que puedo darte. Mi amigo Rulo es el que se va a contactar contigo (…) y fue todo. Después de eso Rulo nunca me contactó”. De repente el cantante jamás le respondió y posteriormente la habría bloqueado de sus redes sociales.

Recientemente se hizo viral la historia de cómo Nodal le cumplió una antigua promesa a su maestro de primaria de darle una camioneta cuando se hiciera famoso, en medio de todos los escándalos y el acoso que ha sufrido, como denunció el propio Nodal durante un concierto.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música”, dijo.