Nolan es el director perfecto: Cillian Murphy

Ciudad de México.- A Cillian Murphy, haber triunfado en el Óscar en la categoría de Mejor Actor por Oppenheimer le supo mejor porque también ganó, como director, Christopher Nolan, con quien ha colaborado varias veces.

"Es muy, muy, especial. Hemos trabajado juntos 20 años. Creo que Nolan es el director perfecto. Es un escritor y productor extraordinario y es un director de actores y presenta esta película como nadie más en el mundo. Y no puedo creer mi suerte", dijo el irlandés de 47 años en la sala de prensa, tras haber conseguido su estatuilla.

El actor, quien interpretó al personaje protagónico en la cinta sobre la creación de la bomba atómica, que se alzó con siete premios Óscar, recordó su historia con Nolan.

"Saben, hice una audición para él cuando era un chico y pensé que eso sería todo. Que sería suficiente estar con Chris en un cuarto por un par de horas, y ahora estamos aquí. Estoy muy agradecido", agregó.

El irlandés se encuentra feliz de la reacción que provocó la cinta en el público.

"Esta película es tan especial para mí. Y tengo una relación tan especial con Chris y me siento privilegiado de seguir trabajando con él, y estoy tan orgulloso de la película, que es provocadora y lanza preguntas, y que pese a eso tanta gente la fue a ver. Eso me pone orgulloso", afirmó.

Da Billie Eilish consejos para futuros músicos

A sus 22 años, Billie Eilish es la persona más joven en ganar dos premios Óscar. y en la sala de prensa la cantautora ofreció consejos para los jóvenes que se quieren dedicar a la música.

Consiguió su segunda estatuilla por el tema de Barbie "What Was I Made For?", por el cual también fue premiado su hermano Finneas O'Connell, que a los 26 años es la segunda persona más joven en tener dos estatuillas doradas.

"Les diría: 'No lo hagas por otras personas, no lo hagas por números o algún tipo específico de fama'. Eso no es algo por lo que deban hacer las cosas, tiene que ser porque se encuentren apasionados y hacer que se sientan orgullosos, que les haga sentirse como la mejor versión de sí mismos", expresó.

Eilish recordó que se sintió frustrada al ver Matilda en Broadway a los 12 años y sentir que nunca iba a tener una carrera.

"Les diría: 'Dense tiempo y hagan lo que aman'. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, ya que muchas veces no sabemos lo que amamos", agregó.

Orgulloso de pertenecer al equipo de Barbie, liderado por Greta Gerwig y Margot Robbie, O'Connell recordó que cuando vio la película por primera vez se sorprendió de ver que era más de lo que esperaban.

Eilish consideró que el secreto del éxito de la cinta, la más taquillera del 2023, recae en la conexión con el público.

"Creo que hizo que mucha gente se sintiera vista, y eso es poco común, especialmente como mujer", concluyó.

Los hermanos ganaron su primera estatuilla por el tema de James Bond "No Time to Die", hace dos años.

Da'Vine Joy Randolph pide que las personas hagan lo que aman

En el escenario apenas podía contener su emoción y horas después, en la sala de prensa, Da'Vine Joy Randolph se mostró agradecida del camino recorrido en la temporada de premios.

La actriz se llevó el Óscar en la categoría de reparto por la cinta de Alexander Payne Los Que se Quedan (The Holdovers).

Randolph, de 37 años, arrasó con los premios y disfrutó el compañerismo de la temporada.

"No sabía si iba a ser algo de perros comiéndose entre ellos, si sería agresivo. Y lo que ha sido hermoso es tener esta relación con gente que está pasando por lo mismo que tú, un sistema de apoyo", afirmó.

La actriz sabe que es una carrera difícil y reflexiono sobre eso al ser cuestionada sobre lo complicado que puede ser para la salud mental.

"Lo bello y lo más difícil de ser actor es que te requiere tener resiliencia y confianza en ti mismo y creer en ti cuando nadie más lo hace, cuando constantemente recibes un 'no' y decides seguir haciéndolo.

"En muchas maneras, puede afectar tu salud mental, pero también le da dureza", expresó.