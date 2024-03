Nolan y Oppenheimer triunfan en los Oscar

Associated Press / Emma Thomas y Christopher Nolan

Ciudad Juárez.- Oppenheimer es la gran ganadora de la noche. La cinta se ha llevado el premio a Mejor Película, dejando en el camino a cintas como Barbie, Maestro y Poor Things.

El filme que relata la vida y trabajo de Robert Oppenheimer obtuvo buena respuesta por parte de la crítica y los amantes del cine.

En meses pasados fue galardonada en los Globos de Oro, los BAFTA y el Sindicato de Actores.

Nolan se lleva el Oscar

El premio a Mejor Director se lo ha llevado Christopher Nolan, encargado de llevar a la pantalla grande la vida del creador de la bomba atómica.

Nolan es uno de los cineastas más prestigiosos de las últimas décadas. Ha sido nominado a múltiples premios, entre ellos los de la Academia, sin embargo, este es el primer Oscar de su carrera.

Con Oppenheimer ha obtenido una recompensa por tantos años de carrera. Esta cautivadora película contó con 13 nominaciones este año, incluida mejor película, mejor dirección y mejor guion adaptado.

LISTA DE GANADORES

Mejor película: “Oppenheimer”

Dirección: Christopher Nolan, “Oppenheimer”

Actriz: Emma Stone, “Poor Things”

Actor: Cillian Murphy, “Oppenheimer”

Actor de reparto: Robert Downey Jr., “Oppenheimer”

Actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph, “The Holdovers”

Guion original: “Anatomie d’une chute”

Guion adaptado: “American Fiction”

Cinematografía: “Oppenheimer”

Edición: “Oppenheimer”

Música original: “Oppenheimer”

Canción original: “What Was I Made For?” de “Barbie”

Sonido: “The Zone of Interest”

Efectos visuales: “Godzilla Minus One”

Maquillaje y peinado: “Poor Things”

Diseño de vestuario: “Poor Things”

Diseño de producción: “Poor Things”

Cortometraje: “The Wonderful Story Of Henry Sugar”

Cortometraje animado: “War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko”

Cortometraje documental: “The Last Repair Shop”

Largometraje documental: “20 Days in Mariupol”

Largometraje internacional: “The Zone of Interest” de Gran Bretaña.

Largometraje animado: “Kimitachi wa dô ikiru ka” (“El niño y la garza”)