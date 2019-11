Nombran a 'Dolor y Gloria' cinta del año

Ciudad de México.- Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, fue nombrada por la revista Time como la mejor cinta de 2019.

La publicación calificó a la obra como la más resplandeciente y conmovedora del cineasta manchego, y la ubicó por delante de El Irlandés, de Martin Scorsese, y Había Una Vez... En Hollywood, de Quentin Tarantino, las cuales se posicionaron en el segundo y tercer puesto respectivamente.

"Dolor y Gloria puede ser la película más resplandeciente y conmovedora de Almodóvar, un panorama de vibrantes colores y emociones aún más intensas", escribió la revista Time.

En el dominio de la actuación, la revista asegura que el trabajo de Antonio Banderas, protagonista de Dolor y Gloria, es la "interpretación de su vida", y describe a Penélope Cruz, la madre del personaje central, como "radiante".

En el cuarto puesto está Marriage Story, filme liderado por Scarlett Johansson y Adam Driver; en la quinta plaza se encuentra la adaptación de Greta Gerwig de Mujercitas, en la que la irlandesa Saoirse Ronan interpreta el rol central.

Parasite, de Bong Joon Ho, que suena como una de las favoritas a llevarse el Óscar a Mejor Película Internacional, ocupa el sexto lugar, y Knives Out, de Rian Johnson y protagonizada por la cubano-española Ana de Armas, aparece en séptimo lugar.

Dolomite is my Name, dirigida por Craig Brewer y protagonizada por Eddie Murphy, que cuenta la historia de una película de escasísimo presupuesto que llegó a ser todo un éxito, es la octava mejor película, y A Beautiful Day in the Neighborhood, de Marielle Heller, es la novena.

La lista la cierra Estafadoras de Wall Street, la última película que ha protagonizado Jennifer López, centrada en la historia de dos bailarinas de estriptís que consiguen timar a trabajadores de Wall Street contada por la cineasta, guionista y actriz Lorene Scafaria.

Con información de EFE