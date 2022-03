Nominados a los Oscar celebran un año como ningún otro antes de la ceremonia

Will Smith, Kristen Stewart y otros nominados a los Premios de la Academia se reunieron el lunes para celebrar en el almuerzo anual de los nominados al Oscar, una de las reuniones más grandes de la industria del cine desde que la pandemia de covid 19 limitó el circuito de premios de Hollywood.

Benedict Cumberbatch, Jessica Chastain, Steven Spielberg y Bradley Cooper también asistieron al evento en un salón repleto en el hotel Fairmont Century Plaza de Los Ángeles.

Las estrellas se codearon con mezcladores de sonido, diseñadores de vestuario y otros trabajadores detrás de escena en competencia por los Oscar de este año, que se entregarán en una ceremonia en vivo el 27 de marzo.

"Este año será como ningún otro", dijo Will Packer, productor de la transmisión de los Oscar de este año.

"Si hay un momento para estar agradecido y deleitarse en un evento que nos permita estar en el mismo lugar, damas y caballeros, éste es el año", agregó.

En 2021, la comida de los nominados no se realizó y la ceremonia de los Oscar se celebró frente a una pequeña audiencia en una estación de tren en el centro de Los Ángeles.

Este año, los organizadores están planeando albergar a una gran multitud en el Dolby Theatre de Hollywood, el tradicional hogar del espectáculo en Hollywood.

El oscuro western "The Power of the Dog", lidera las nominaciones con 12, seguido por la película épica de ciencia ficción "Dune".

En el evento del lunes, Packer dio consejos a los nominados sobre cómo dar un discurso de aceptación memorable. Los instó a ser concisos y saltarse la tradición de agradecer a los agentes y representantes.

"Francamente, a la audiencia no le importa", dijo Packer.

"¿Sabes qué les importa? Les importas tú, tu recorrido, tupasión (...) Habla de eso", concluyó.