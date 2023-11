Nominan a la mexicana Patricia Riggen a Mejor Directora

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La directora y productora tapatía Patricia Riggen está nominada a Mejor Director de Televisión en la 38 edición anual de los Premios Imagen. La ceremonia se llevará a cabo el domingo 3 de diciembre en el Millennium Biltmore Hotel de Los Ángeles.

Riggen, reconocida por dirigir y producir el episodio final de la segunda temporada de Little America en Apple TV, ha cosechado una serie de éxitos a lo largo de su carrera. Esta es su cuarta nominación en la categoría de Mejor Director en los Premios Imagen, habiendo ganado previamente por sus notables trabajos en La Misma Luna (2008), Educando a Mamá (2012), y Los 33 (2016).

"Me siento honrada de haber sido nominada una vez más a un Premio Imagen. El apoyo y el aliento que Helen Hernandez y la Fundación Imagen me han brindado a lo largo de mi carrera es verdaderamente una lección de humildad. Filmar este episodio de la serie Little America ocupa un lugar muy especial en mi corazón.

"Para mí fue muy importante tener la oportunidad de contar una historia real sobre las luchas que siempre han enfrentado los inmigrantes en los Estados Unidos, pero con el elemento adicional de mostrar las luchas y los triunfos de personas con capacidades diferentes. Rara vez vemos historias como ésta en la pantalla", compartió Patricia Riggen en un comunicado de prensa.

La serie Little America explora diversas e inspiradoras historias de inmigrantes en los Estados Unidos. El episodio dirigido por la mexicana se titula 'The Indoor Arm' y cuenta la historia real de Celia (interpretada por Victoria Canal), una salvadoreña con un brazo amputado que lucha por adaptarse a su nueva vida tras emigrar a Estados Unidos para estar con su hermana Marianna (interpretada por Teresa Ruíz). Ambas actrices latinas en este episodio también están nominadas para un Premio Imagen.

Actualmente, Riggen se encuentra inmersa en la producción de su sexto proyecto cinematográfico, G20, un thriller de acción protagonizado por la ganadora del Oscar, Viola Davis. El rodaje de la película, que se detuvo temporalmente debido a la huelga de SAG-AFTRA, se reanudó en Sudáfrica, con un estreno previsto para 2024.

"Apoyé plenamente las huelgas de SAG-AFTRA y WGA ya que era necesario que sucedieran, estoy muy contenta de que se haya llegado a un acuerdo adecuado para ambos", expresó Riggen.

"Ahora estoy emocionada de reanudar la producción de G20. Tener la oportunidad de dirigir este extraordinario proyecto y trabajar con la increíble Viola Davis, es un sueño. ¡No puedo esperar a que todos vean lo que viene!"

Los Premios Imagen reconocen las representaciones positivas de los latinos en la industria del entretenimiento.