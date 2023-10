Nominan filmes mexicanos 'Tótem' y 'Huesera' en los Gotham

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Las visiones autorales de las mexicanas Lila Avilés y Michelle Garza Cervera fueron reconocidas ayer a nivel internacional con nominaciones para sus películas Tótem y Huesera, respectivamente, en los Premios Gotham, enfocados en el cine independiente.

El filme de Avilés, que sigue los cambios en una familia vistos desde la perspectiva de una niña, compite como Largometraje Internacional, mientras que el cuestionamiento a la maternidad atravesado por el terror hecho por Garza Cervera le valió llegar a la categoría Director Innovador.

Ambas realizadoras se dijeron orgullosas de que sus trabajos tengan esa visibilidad en la gala que se realizará en Nueva York el 27 de noviembre.

En este compiten con cintas independientes de prestigio, como la fantasía romántica All Of Us Strangers y el drama amoroso Past Lives.

"Nos pusieron al lado de películas maravillosas que han sonado fuerte este año, eso para mí es formar parte de directores y directoras que admiro. La temporada de premios empieza con este y empezamos con pie derecho. Es una maravilla que el cine mexicano tome estos espacios", celebró Avilés en entrevista.

Para esta edición los Gotham eliminaron el límite presupuestario de elegibilidad, fijado en 35 millones de dólares, por lo que largometrajes de gran tamaño pudieron inscribirse.

Por ello, Ryan Gosling pudo ser nominado por Barbie en Actuación de Reparto, junto a Penélope Cruz, por Ferrari, y a Claire Foy por All of us Strangers, aunque otros títulos del mismo corte, como Oppenheimer y Los Asesinos de la Luna, no fueron inscritos.

Garza Cervera resaltó la importancia de tener premios que homenajean el cine autoral y confió en que eliminar el tope presupuestario no los cambiará.

"Los Gotham celebran las nuevas voces, la autoría, pienso que estamos en tiempos en los que es importante proteger eso. Por supuesto que tiene que existir el cine industrial y el cine como negocio, pero no se puede perder el cine como arte y expresión humana", consideró la directora.

"No soy de las personas que cree que cine industrial y producido de manera millonaria tiene que ser a fuerza industrial y no comercial. Está el caso de Barbie y Greta Gerwig, veo en ella que a pesar de hacer una película así de enorme mantuvo una línea autoral".

El equipo de Tótem no sólo aspira al reconocimiento entre lo independiente, sino que también al Óscar, pues es la candidata mexicana para la próxima entrega.

"Es lo bonito de la cinta, que se volvió universal en todos sentidos. Nadie estaba pensando en ir a la Berlinale, ni ganar tantos premios internacionales, estamos pensando hacer una linda película", detalló Montserrat Marañón, coprotagonista de Tótem.

LISTA DE NOMINADOS

Mejor Película

Passages

Past Lives

Reality

Showing Up

A Thousand and One

Mejor Documental

20 Days in Mariupol

Against the Tide

Apolonia Apolonia

Four Daughters

Our Body

Mejor Película Internacional

Todos Somos Extraños

Anatomy of a Fall

Poor Things

Tótem

The Zone of Interest

Mejor Actuación

Aunjanue Ellis-Taylor - Origin

Lily Gladstone - The Unknown Country

Greta Lee - Past Lives

Franz Rogowski - Passages

Babetida Sadjo - Our Father, the Devil

Andrew Scott - Todos Somos Extraños

Cailee Spaeny - Priscilla

Teyana Taylor - A Thousand and One

Michelle Williams - Showing Up

Jeffrey Wright - American Fiction

Mejor Actuación de Reparto

Juliette Binoche - The Taste of Things

Penélope Cruz - Ferrari

Jamie Foxx - They Cloned Tyrone

Claire Foy - All of Us Strangers

Ryan Gosling - Barbie

Glenn Howerton - Blackberry

Sandra Hüller - The Zone of Interest

Rachel McAdams - Are You There God? It's Me Margaret.

Charles Melton - May December

Da'vine Joy Randolph - The Holdovers

Mejor Guion

Andrew Haigh - All of Us Strangers

Justine Triet & Arthur Harari - Anatomy of a Fall

Samy Burch - May December

Cristian Mungiu - R.M.N.

Jonathan Glazer - The Zone of Interest

Mejor Dirección Revelación

Raven Jackson - All the Roads Taste of Salt

Georgia Oakley - Blue Jean

Michelle Garza Cervera - Huesera

Celine Song - Past Lives

A.V. Rockwell - A Thousand and One

Serie Revelación - Formato Largo

Anne Rice's Interview With the Vampire

Dead Ringers

The English

A Small Light

The Last of Us

Telemarketers

Serie Revelación - Cortometraje (menos de 40 minutos)

High School

I'm a Virgo

Swarm

Beef

Rain Dogs

Actuación Revelación en Nueva Serie

Jacob Anderson - Anne Rice's Interview With the Vampire

Domnique Fishback - Swarm

Jharrel Jerome - I'm a Virgo

Bel Powley - A Small Light

Rachel Weisz - Dead Ringers

Bella Ramsey - The Last of Us

Chaske Spencer - The English

Ali Wong - Beef

Steven Yeun - Beef