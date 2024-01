Nominan los PGA dos cintas internacionales ¡por primera vez!

Cd. de México.- Las nominaciones a el Gremio de Productores de América (PGA por sus siglas en inglés) sorprendieron al anunciar que Anatomía de una Caída y La Zona de Interés entraron en la contienda por el premio, pues es la primera vez que el gremio menciona dos cintas internacionales.

American Fiction, Barbie, The Holdovers, Asesinos de la Luna, Maestro, Oppenheimer, Vidas Pasadas y Poor Things, completan las nominaciones.

El distribuidor independiente, A24, después de quedar fuera de las nominaciones del SAG, es el único estudio que consiguió que Vidas Pasadas y La Zona de Interés estén nominadas en la categoría principal.

Algunas de las omisiones incluyen El Color Púrpura, la comedia negra May Dec y la comedia dramática deportiva Air.

Por el lado televisivo, Netflix lideró gracias a exitosas series como La Luz que no Puedes Ver, The Crown y The Beef. Para HBO, los programas que lo representan son Succession, The Last of Us y la cinta Reality.

Los ganadores serán reconocidos en la 35.ª edición anual de los PGA, que serán el 25 de febrero.

Te compartimos la lista completa de nominados:

Premio Darryl F. Zanuck al mejor productor de películas teatrales

- Ficción americana" (MGM)

- Anatomía de una caída" (Neón)

- Barbie (Warner Bros.)

- The Holdovers (Funciones de enfoque)

- Asesinos de la Luna (Películas originales de Apple/Paramount Pictures)

- Maestro (Netflix)

- Oppenheimer (Universal Pictures)

- Vidas Pasadas (A24)

- Poor Things (Searchlight Pictures)

- La Zona de Interés (A24)

Premio al Mejor Productor de Películas Teatrales Animadas

- El Niño y la Garza (GKids)

- Elemental (Pixar)

- Spider-Man: A través del Spider-Verso (Sony Pictures)

- The Super Mario Bros. Movie (Illumination/Universal Pictures)

- Tortugas Ninja: Mutant Mayhem (Paramount Pictures)

Premio Norman Felton al mejor productor de televisión episódica - Drama

- The Crown (Netflix)

- The Diplomat (Netflix)

- The Last of Us (Max)

- The Morning Show (Apple TV+)

- Succession (Max)

Premio Danny Thomas al mejor productor de televisión episódico - Comedia

- Barry (Max)

- The Bear (FX)

- Jury Duty (Amazon Freevee)

- Only Murders in the Building (Hulu)

- Ted Lasso (Apple TV+)

Premio David L. Wolper al productor destacado de series de televisión limitadas o de antología

- Toda la Luz que no Puedes Ver" (Netflix)

- Beef (Netflix)

- Daisy Jones and the Six" (Prime Video)

- Fargo (FX)

- Lecciones de Química (Apple TV+)

Premio al productor destacado de películas televisadas o transmitidas por streaming

- Black Mirror: Beyond the Sea (Netflix)

- Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie (Paramount+)

- Quiz Lady

- Reality (Max)

- Red, White & Royal Blue (Prime Video)

Premio al Mejor Productor de Televisión de No Ficción

- 60 Minutes

- The 1619 Project (Hulu)

- Albert Brooks: Defending My Life

- Being Mary Tyler Moore (Max)

- Welcome to Wrexham (FX)

Premio al Productor Destacado de Televisión de Entretenimiento en Vivo, Variedades, Sketches, Standup y Talk

- Carol Burnett: 90 Years Of Laughter + Love (NBC)

- Chris Rock: Selective Outrage (Netflix)

- Dave Chappelle: The Dreamer (Netflix)

- Last Week Tonight with John Oliver (Max)

- Saturday Night Live (NBC)

Premio al Productor Destacado de Televisión de Juegos y Competiciones

- The Amazing Race (CBS)

- RuPaul's Drag Race (MTV)

- Squid Game: The Challenge (Netflix)

- Top Chef (Bravo)

- The Voice (NBC)

Premio al programa deportivo destacado

- 100 Foot Wave

- Beckham

- Formula 1: Drive to Survive

- Hard Knocks: Training Camp with the New York Jets

- Shaun White: The Last Run

Premio al programa infantil destacado

- Goosebumps

- Gremlins: Secrets of the Mogwai

- Sesame Street

- Star Wars: The Bad Batch

- The Velveteen Rabbit

El premio al programa de formato corto excepcional

- Carpool Karaoke: The Series

- I Think You Should Leave with Tim Robinson

- The Last of Us: Inside the Episode

- Only Murders in the Building: One Killer Question

- Succession: Controlling the Narrative