Norteña de corazón

Susuky Cortez/El Diario

Chihuahua, Chih.- En el ámbito musical, siguen surgiendo nuevos talentos que están dispuestos a ofrecer todo lo posible para saborear las mieles del éxito, como es el caso de la cantante chihuahuense Tania Jacqueline González Venegas, la nueva promesa del regional mexicano.

DE ESTRENO

Hoy la artista está de estreno lanzando hoy su primer sencillo como solista denominado “Tocando fondo” el cual va acompañado de un videoclip que grabó en localidades de esta ciudad, así lo dio a conocer en entrevista para El Diario.

“Esta canción se desprende de mi primer álbum como solista titulado ‘A mi favor’, son cuatro canciones las que conforman esta producción discográfica llamada ‘Tocando fondo’ que estreno hoy. En septiembre lanzaré ‘Ven conmigo’, en octubre ‘Todavía’ y para noviembre estaré lanzando ‘Dios bendiga nuestro amor’. Todos son covers, canciones pop y las grabé a mi estilo en el género norteño”, dijo.

UNA AMPLIA TRAYECTORIA LA RESPALDA

La artista de 22 años tiene siete años de trayectoria, la intérprete del género norteño, compartió que su pasión por la música se debe a su linaje y, aunque nadie de su familia forjó una carrera artística, Tania desde su infancia tuvo un vínculo muy especial con la música gracias a su padre y sus abuelos.

“Mi papá desde que estaba pequeña me cantaba canciones y yo me las aprendía, desde ahí comencé a cantar y recuerdo que “Gema” fue la primera canción que me aprendí gracias a que mi padre me la cantaba. También mis abuelos les gusta mucho cantar. Luego comencé a participar en eventos de canto en la secundaria y a los 15 años formé mi grupo norteño, llamado ‘Tania y su unión norteña’, pero decidí proseguir con mi carrera como solista, ya que los músicos que en aquel momento formaban el grupo no tenían las mismas metas que yo”, indicó.

LO MÁS COMPLICADO

“Ser cantante en el género norteño es muy difícil porque hay mucho machismo y ha sido complicado lidiar con esos paradigmas, pero a pesar de todas las adversidades tengo fija mi meta, y eso me motiva continuar, además mi familia siempre está a mi lado y eso lo valoro mucho”, aseveró.

Tania es una apasionada por la música, con una encantadora personalidad y desea cumplir todos sus sueños. Se caracteriza por su voz, estilo y versatilidad al cantar, logrando gran reconocimiento del público. La han inspirado artistas del regional mexicano, pero aseguró que su inspiración para iniciar su camino en la industria musical fue Selena Quintanilla, quien aseguró dejó un gran legado, aunque Tania eligió el género norteño.

“El género norteño es el que más me agrada, siento que puedo interpretar mejor y sentir completamente la música, mi estilo lo defino alegre y sentimental”, aseveró.

La cantante con su talento y frescura ha logrado obtener en poco tiempo el apoyo y cariño del público.

LO QUE VIENE

“Me gustaría dar a conocer mi música, hoy gracias a las redes sociales he estado compartiendo mi trabajo y he tenido una muy grata respuesta por parte del público, lo cual agradezco mucho, pero sé que aún me falta mucho camino que recorrer y aquí estoy con todo para conseguir mi sueño”, puntualizó.

¡SÍGUELA!, EN: Facebook/TaniaGonzalez