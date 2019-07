NOS4A2, la nueva (y aterradora) serie sobrenatural que llega a la TV

Vampiros, teletransportaciones, realidades alternas, portales a nuevas dimensiones, psicópatas que secuestran niños, ¿una tierra de la Navidad? Sí, todos estos elementos le dan vida a la nueva serie de AMC: NOS4A2 (Nosferatu), la cual promete no dejarnos dormir y hacer realidad nuestras peores pesadillas.

Te contamos de qué trata para que te animes a ver la temporada completa exclusivamente por izzi go:

Esta nueva producción de AMC es una adaptación de la novela del mismo nombre escrita por Joe Hill, nada más y nada menos que el hijo de Stephen King y autor de novelas y comics de terror muy populares como “Cuernos” y “Locke and Key”.

El proyecto, a cargo de Jami O’Brien (ex guionista de Fear the Walking Dead), sigue a dos personajes principales: el primero es Charlie Manx (Zachary Quinto), un anciano que no tiene nada de humano y que recorre el país en su viejo Roll-Royce Wraith con matrícula NOS4A2 en busca de niños a quienes debe drenarles el alma para rejuvenecer y vivir cientos de años.

Para hacerlo, Manx los atrae con la promesa de llevarlos a una tierra mágica llamada “Christmasland” donde siempre es Navidad y la infelicidad está prohibida.

El segundo personaje es Vic McQueen (Ashleigh Cummings), una adolescente con el don de poder encontrar objetos perdidos y teletransportarse a través de un puente al lugar donde se halla ese objeto perdido. Es en uno de estos viajes donde su destino se encontrará con el de Charlie Manx y así comenzará una odisea para evitar que el malévolo plan de esta terrorífica criatura continúe.

Si logramos despertar tu curiosidad, entonces no te puedes perder toda la temporada en exclusiva por izzi go sin tener que esperarte cada semana hasta que salga un capítulo nuevo. Si eres suscriptor de izzi ¡descarga ya izzi go y disfruta de todos los capítulos!

Fuente: www.muyinteresante.com.mx