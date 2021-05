Novena cinta de 'Rápidos y Furiosos' la rompe en China

Reforma

Ciudad de México— F9, la novena entrega de la franquicia de Rápidos y Furiosos, se coronó este fin de semana como el estreno mundial más taquillero para una película de Hollywood desde el comienzo de la pandemia, recaudando 162 millones de dólares en ocho mercados diferentes, de los cuales 135 millones se generaron sólo en China.

Eso hace que la saga de autos sea la sexta en la historia de la taquilla en alcanzar los 6 mil millones de dólares en ingresos brutos de por vida, en gran parte debido a un lanzamiento muy publicitado en China, donde se convirtió en la segunda apertura más exitosa de una cinta en la historia de Universal Pictures.

Solo The Fate of the Furious, de 2017, obtuvo una apertura más alta con 184.9 millones de dólares.

Durante la pandemia, se estrenaron algunas películas de Hollywood en China, con presentaciones teatrales modestas, entre las que destacan Soul, con 58 millones y Tenet, con 66 millones.

Pero F9 no solo ha logrado superar por mucho lo recaudado por esas películas en territorio chino, sino que también se ha convertido en la primera cinta de Hollywood desde Avengers: Endgame, estrenada hace dos años, en lograr una apertura de más de 100 millones en el país.

La película también ganó 9,9 millones en Corea; 6,2 millones en Oriente Medio; 8,2 millones en Rusia y 2,4 millones en Hong Kong. Estos números son los más altos para sus respectivos mercados desde el inicio de la pandemia. El total de la película también incluye 12,4 millones en pantallas IMAX, de acuerdo con Variety.

Este comienzo todavía deja a F9 con un largo camino para alcanzar los mil millones en todo el mundo, la meta marcada por Universal, que espera que otros países se hayan recuperado lo suficiente del Covid-19 como para que las restricciones de cines se relajen cuando la película expanda su lanzamiento en junio.

El filme está programado para su estreno en Estados Unidos el 25 de junio y llegará a los principales territorios europeos a principios de julio. En Latinoamérica se planea un lanzamiento en esas mismas fechas.