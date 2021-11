Novia de 'Benito' responde a vidente que la culpa de la muerte

En últimos días han circulado imágenes en redes sociales del usuario @elgatovidente, quien aseguró que Nerea Godínez, prometida de Octavio Ocaña, fue la responsable de que el actor hubiera fallecido en 'extrañas circunstancias', pues asegura que la joven se rodea de malas amistades que malinfluenciaron al famoso y provocaron la persecución policíaca.

A través de diversas historias en Instagram, decidió decir 'su verdad' sobre el caso y explicó que, a través de las cartas y de una larga investigación, descubrió que Godínez es una persona inestable, insensible, egoísta y material, ya que comenta que ha estado en diferentes relaciones amorosas que no salen bien, siendo la última con el actor.

Incluso, el usuario la acusó de tener amistades peligrosas relacionadas a la mafia, las cuales pudieron provocar la muerte de Ocaña.

Tras estas fuertes acusaciones, Nerea Godínez decidió pronunciarse al respecto y admitió que está cansada de las críticas en su contra y aclaró que ella no tuvo nada que ver con el fallecimiento de quien era su prometido.

Fue a través de un video que la joven publicó para pedir a sus seguidores que dejen de atacarla por las mentiras y señalamientos sin fundamentos que la acusan de la terrible tragedia en donde el actor perdió la vida.

Este tema con quien sea esta persona del gato vidente' ya llegó a mi límite. Quiero que sepan que me tiene bloqueada, yo me enteré por mi familia y amigos que lo vieron. Si tuviera algo de cierto, pues para qué bloquearme. Yo nada más les pido que dejen de creer toda esa porquería que sacan, que inventan. Yo no tuve la culpa de nada, yo no tengo malas amistades (...) Sí me molesta, ya llegó a un punto donde sí me molesta porque yo no pedí esto (...). Así que, dejen de atacarma porque yo no he hecho absolutamente nada", declaró Nerea.

Sobre su comentario de que ella no pidió nada de lo que esta sucediendo, Nerea se refería a la cantidad de gente que la comenzó a seguir luego de que se enteraran de que Ocaña murió el pasado 29 de octubre, y afirma que jamás quiso obtener fama por eso.

"Yo no pedí esto, yo no pedí que de la nada la gente entera me comenzara a seguir. Mi perfil siempre fue público, yo no soy alguien que cuando comenzó a ver que tenía solicitudes lo hice público, yo siempre tuve mi perfil público"; y por ello, pide que los ataques en su contra terminen.

A pocas horas de subir el video aclaratorio, la pareja del actor recibió cientos de reacciones por parte de sus seguidores, quienes expresaron que tenían su total apoyo.

Por su parte, Ana Ocaña, hermana del joven de 22 años, comentó: "Animo mi niña! Tienes el amor, apoyo y respaldo de nuestra familia existe el bien y el mal cada quien decide de qué manera obrar no olvidemos que la salvación es personal tu elige siempre el bien mi niña".

Sin embargo, por las fuertes críticas concluyó que se tomará un tiempo alejada de las redes sociales para evitar que los rumores sigan esparciéndose y más porque también incumben a su familia y amistades.

Gato Vidente responde

Luego de que Nerea Godínez publicara su video y pidiera a los usuarios de redes que dejaran de atacarla por las falsas acusaciones por parte del vidente, el usuario de @gatovidente también quiso responder a sus acusaciones y subio varias historias en su cuenta en las que expresó que ahora estaba recibiendo fuertes ataques.

Además, acusó a la familia de la joven de acosarle y amenazarle. "No puedo seguir así, porque ese aferramiento a tumar mi cuenta y que mis lecturas desaparezcan definitivamente. Si algo no te resuena o se te acomosa, lo dejas ir", escribió.

Por otro lado, el supuesto vidente aclaró que su plan jamás fue incitar a otros que ataquen a Nerea, ya que asegura que esa fue la reacción de sus seguidores.