Novia de Octavio Ocaña está en depresión por muerte del actor

Nerea no ha superado la pérdida de Octavio

Ciudad de México.— A cuatro meses de la muerte de Octavio Ocaña, Nerea Godínez, quien fuera su prometida, comparte cómo ha sobrellevado la pérdida.

"Intento llevar mi vida, en ese sentido, un poco más normal, pero sí ha sido más difícil. Como que cada día vas en un elevador. La negación, luego te vuelves a enojar y luego dices que ya pasó, luego me pregunto por qué a mí. Entonces, pues sí es difícil. Y sí me ha costado, pero pues ahí vamos, poco a poco”

Aunque su hijo es su mayor motivación para salir adelante, la joven comparte que enfrenta depresión.

"La depresión es real. Ya hasta voy a llorar. No es fácil, no es fácil lidiar con todo esto. Obviamente, uno se siente con ganas de desaparecer. Estoy echándole ganas, luchando por llevar una vida plena, por no estar por estar, como he estado últimamente, que es como de despierta, ve a la escuela y dormir. Que a uno lo vean como sin nada, pues no significa que está bien. Uno no sabe los infiernos que hay en casa, entonces, pues tener un poquito más de empatía con eso”

Nerea ha llegado a un punto en el que ha decidido buscar ayuda profesional.

"Ya llegué a mi límite, ya exploté. Ya encontré con quién, con alguien que no sabe quién soy, ni sabía quién era Octavio. Entonces, ya voy a empezar a ir porque sí es necesario. Finalmente, la depresión no es solo llorar, es mucho en el cerebro. Hay muchas cosas que te hacen estar deprimido o cansado, que duermas mucho, poco, que comas mucho o poco”, finalizó.