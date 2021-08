Novia de Sammy reaparece y niega haberlo abandonado en el hospital

Ciudad de México.- Tras la muerte de Sammy Pérez mucho se ha dicho sobre su novia Zuleika Garza, quien supuestamente lo habría abandonado en el hospital.

Familiares del comediante y hasta el propio Eugenio Derbez aseguraron que Zuleika había desaparecido a pesar de que Sammy se encontraba muy grave. Incluso se comentó que tenía las cuentas de Sammy.

Por eso, la propia Zuleika trató de desmentir las acusaciones en Es Show, de Multimedios. Comentó que tiene pruebas, tanto fotografías como videos, para demostrar que devolvió las tarjetas y cuentas a Daniel Pérez, sobrino de Sammy.

Y aseguró que su supuesta desaparición se debió a que los doctores que la atienden le sugirieron aislarse, luego de que Sammy diera positivo a Covid-19 y motivo por el cual muriera en un hospital privado.

Esto fue lo que Zuleika dijo en entrevista telefónica:

"Buenas noches, la verdad que estoy destrozada, primero quiero aclarar dos cosas. Yo no estoy, no he huido, no me he escondido, aquí estoy en Colima. El sobrino de Sammy Pérez, Daniel Pérez y Jessica Pérez han dicho de mí muchas cosas, que yo me fui con las cuentas bancarias, ahí esta el video donde les envié las cosas, no lo abandoné, estuve en aislamiento como me dijo el doctor”.

Zuleika también quiso desmentir a Eugenio Derbez, quien dijo: "la supuesta novia lo internó y lo abandonó", acusaciones por las que ella y sus hijos han sufrido acoso.

Dijo que Eugenio y ella ni siquiera se conocen, y presentó un video en ese mismo programa en donde se ve a alguien recibiendo las tarjetas del comediante, presuntamente el sobrino de Sammy.

"Si estoy diciendo todo y dando la cara, es porque ya no aguanto, están destrozando a un niño y a mis padres, no me parece justo que estén haciendo todo esto con nosotros. No me importa que me destrocen a mí, sé la realidad, tengo las pruebas, tengo mensajes, tengo videos y todo. Lo que hacen conmigo no me importa, pero están destruyendo a mis hijos, tengo un hijo de 8 y una hija de 16, tengo a mi padre enfermo de diabetes”.

También dijo que si le llegara a pasar algo a ella o a su familia, hacía responsable a todas las personas que han hablado mal de ella, pues aseguró que una persona la ha estado amenazando.

Querían que ella pagara la cuenta del hospital

Zuleika dijo también que los sobrinos de Sammy, así como su mánager, querían que ella se hiciera cargo de todos los gastos, pues era la más cercana, incluso estaban planeando casarse.

La mujer aseguró que ella cooperó con lo que pudo, pero que no pudo hacer más, y posteriormente se aisló por precaución, y dijo que tiene pruebas de que cooperó desde el ingreso de Sammy hasta su muerte.

Anteriormente, Daniel Pérez, sobrino de Sammy, dijo que estaba preocupado por el paradero de Zuleika, y se dijo que ella debía firmar la salida del cuerpo de Sammy del hospital.

Sin embargo, al buscarla descubrieron que la mujer se había ido.

"El hospital quería que forzosamente se firmaran esos papeles para garantizar que se liquidaría el adeudo, pero el cuerpo tenía que salir de ahí a como dé lugar. Nos dieron sólo unos días para concluir dicho trámite, e incluso pensamos llevarlo a lo legal. Es lo que nos gustaría saber; de hecho también venimos a Colima con la intención de que nos entregara las cosas que eran de mi tío, pero ni siquiera nos dio la dirección donde vivían, y ya no nos contestaba el teléfono”, dijo Daniel. "Al inicio suponíamos que también tenía covid y que por eso no había salido ni se había contactado, pero sólo llamó para decir que había salido de Colima y que no podía regresar”.