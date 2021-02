Nueva teoría de 'La casa de papel' revela oscuro secreto de Berlín

Ciudad de México

Desde que Netflix anunció que Patrick Criado se uniría al elenco de la quinta temporada de La casa de papel, ha habido mucha especulación en torno a su personaje. Netflix lanzó varias imágenes de la serie que parecen desvelar que Criado encarnará al hijo de Berlín, pero los fans han elaborado una nueva teoría fan sobre el pasado del personaje de Pedro Alonso.

Gracias a los flashbacks se sabe que Berlín estuvo casado hasta en cinco ocasiones, la última de sus esposas fue Tatiana (Diana Gómez). Un fan en Reddit cree que el nuevo personaje de Criado también podría estar directamente relacionado con la exesposa de Berlín, Tatiana.

"Creo que el nuevo personaje que interpretará Patrick Criado es el amante de Tatiana. ¿Recuerdan cuando Berlín dijo que no volvería a creer en el amor después de varios divorcios? Tatiana es la última esposa de Berlín y no hay otra razón para que un hombre no se enamore más que ser engañado", apuntó el usuario.

"El personaje de Patrick Criado podría ser el hijo de Berlín y tener la misma edad que Tatiana, y es posible que hayan tenido una aventura cuando estaban en Dinamarca. Ya se han publicado muchas fotos de spoilers en Internet y podemos ver al personaje de Criado junto a Berlín y Tatiana todo el tiempo", continúa el miembro de Reddit.

La quinta temporada contará con el regreso de Tokio (Úrsula Corberó), Río (Miguel Herrán), Denver (Jaime Lorente), Berlín (Pedro Alonso), Estocolmo (Esther Acebo) y Helsinki (Darko Peric), entre otros. Además de Criado, se incorporará al elenco Miguel Ángel Silvestre. A falta de confirmación oficial, se rumorea que los nuevos episodios de La casa de papel lleguen a Netflix en agosto de 2021.

