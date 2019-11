Nunca he vendido mi cuerpo: Laferte

Monterrey.- Descubrir sus pechos desnudos en la alfombra roja del Latin Grammy con la leyenda "En Chile torturan, violan y matan", y luego lanzar el tema "Plata Ta Tá", no es una estrategia de marketing para vender más.

Así lo aseguró Mon Laferte, quien dice que la protesta fue un acto noble y honesto para que el mundo se entere de lo que ocurre en su país.

"Si piensan que yo mostré mis pechos y me puse en ese momento tan incómodo para vender una canción, que además es un reguetón, que no es mi género, definitivamente es gente que no conoce mi trabajo y no conoce mi arte. Yo creo que tengo bastante talento.

"Nunca he vendido mi cuerpo, respeto a quienes lo hacen. Esta vez puse mi cuerpo de la manera más transparente, honesta y pacífica al servicio de lo que yo creo justo por mi gente", puntualizó en conferencia.

Pese a las críticas que despertó en algunas personas su acción en La Vegas, lo importante es que su mensaje tuvo eco a nivel internacional, pues recibió correos, llamadas y mensajes en apoyo a su país de origen.

"Fue un acto de amor. Yo no estaba incitando al odio, todo lo contrario, estaba hablando por los que no podían hablar", reiteró Laferte.

Explicó que previo a la gala improvisó en el baño de su hotel en La Vegas un estudio de grabación y ahí nació "Plata Ta Tá" en colaboración con Guaynaa. Al poco rato fue que mostró su cuerpo en la alfombra roja.

Hace algunas semanas la cantautora canceló una gira por Europa para viajar a su tierra natal, ver a su familia y sumarse a las protestas en contra de la desigualdad social.

Confesó que el miedo la invadió en la ceremonia, aunque al final se armó de valor por sus compatriotas.

"Yo no voy a cambiar el mundo. Soy sólo una mujer, una cantante, no soy experta en política. ¡Es sólo que vi a Chile, vi a mi madre llorar y vi lo que estaba pasando en las calles!".

Lo que no ha cancelado son sus shows en la República Mexicana. Es por eso que visitó ayer Monterrey para promover su concierto del 29 de noviembre en la ciudad, y el del 18 de enero en la CDMX.

"Tienen que venir a verme, prometo no manifestarme en el concierto", bromeó la intérprete.

"Sé que funcionó mucho como un chisme, pero ustedes saben que yo no voy a mostrar mi cuerpo para venderles una canción. Estoy profundamente dolida por lo que ha pasado en mi país, muy dolida".