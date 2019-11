Nunca me he peleado con Luis Miguel: Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos alzó la voz en varias ocasiones por la manera en que se le retrató en la serie de Luis Miguel, pero en una reciente entrevista el empresario aseguró que no tiene problemas con el cantante.

En la producción de Netflix, estrenada el año pasado con gran éxito en Latinoamérica, a Palazuelos se le retrató como “el villano” causante de la ruptura de Luis Miguel y Mariana Yazbek.

También protagonizó una de las escenas más recordadas de la serie, aquella en la que peleaba con Luis Miguel en un club nocturno y acusaba al cantante de querer ser siempre el centro de atención, a lo que "El Sol" le respondía recordándole que gracias a él había viajado por el mundo.

Eso fue algo de lo que más molestó a Palazuelos, quien en varias ocasiones aseguró que el avión de Luis Miguel era muy viejo y nunca necesito del cantante para conocer el mundo.

En la serie, Luis Miguel le recrimina a Palazuelos que gracias a él viajó por el mundo (Instagram vicente_tamayo)

Reveló además que cuando Luis Miguel era niño no tenía ni ropa que ponerse y que el cantante era una “pelusa” para los ex presidentes con los que convivió.

Debido a la manera en que lo presentaron, Palazuelos declaró hace meses a la periodista Mara Patricia Castañeda que pensó en demandar a la producción, no por difamación sino por usar su nombre para hacer dinero, pero finalmente decidió no hacerlo.

“A mí me pusieron cosas que pasaron con otros amigos, por ejemplo, lo primero que me molestó es que yo siempre tuve buena onda con Mariana, la fotógrafa, y siempre la he respetado mucho porque es una mujer auténtica, entonces sale ahí que fui a una boda y yo voy y le chismeo a Luis Miguel”, recordó con Mara.

En la serie, los personajes de Palazuelos y Luis Miguel tenían una fuerte pelea

Y después del enojo que le causó la serie, Palazuelos habló recientemente con el programa “Ventaneando” y aseguró que Luis Miguel y él siguen siendo amigos.

“La amistad con Luis Miguel sigue siendo la misma. La pelea fue algo que inventaron en la serie, nunca existió, y yo nunca me he peleado con él. Yo más bien he dejado de ver a mucha gente de etapas de mi vida que ya no veo, pero nunca tuve una pelea con él, ni mucho menos. Pero bueno, les vendió y eso es lo importante”.

Palazuelos reveló que un par de meses antes de que se estrenara la serie se encontró a Luis Miguel en Miami junto a Miguel Alemán (el productor). "Lo vi muy bien, y me dio mucho gusto, traía a su abogado. Estaba arreglando sus problemas laborales y estaban celebrando".

El empresario y abogado sólo tuvo buenas palabras hacia el cantante.

“Claro que le mando un saludo y le reitero mi apreció y mi admiración pues para mí es el mejor cantante que ha habido y además toda nuestra generación creció con él y cómo no quererlo”.

Palazuelos comentó que no sabía de los problemas económicos de Luis Miguel y cree que el cantante sólo necesita enfocarse en su carrera y mejorar sus inversiones.

Apenas el pasado octubre Palazuelos se había referido al cantante en una transmisión en vivo de la revista Quién, vía Facebook. En aquel momento también dijo que no tenía nada contra “El Sol”, pero que tampoco buscaba imitarlo.

Roberto Palazuelos fue muy cercano a los hijos del presidente Miguel de la Madrid (Instagram/robertopalazuelosbadeaux)

“No me quiero parecer a Luis Miguel. Siento que yo en lo personal estoy envejeciendo mucho mejor, soy mejor vino. Ya quisiera verse él como yo me veo. Es un gran cantante, me encantan sus rolas, pero ya dejen de decir que me quiero parecer o que yo quiero ser como él porque no me interesa en ningún aspecto”.





