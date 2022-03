Obra 'La voz humana' explora la necesidad de escuchar al otro

Excélsior

Durante el confinamiento, la humanidad experimentó la necesidad e importancia de contar con sus seres queridos de manera presencial y valoró incluso el sonido de su voz a través de un aparato tecnológico. Esta ansiedad por ver y escuchar al otro, vivida por todos en diferentes dimensiones, es lo que hace aún más relevante el texto de la obra La voz humana, de Jean Cocteau, monólogo que a partir del 4 de abril será interpretado por la cantante y actriz Irasema Terrazas, bajo la dirección de Miguel Septién, en el Foro Lucerna.

Esta reciente versión teatral aborda la larga espera por escuchar la voz del ser amado, para llenar ese vacío amoroso luego del adiós. Escrita en 1930 por Jean Cocteau, la obra habla del amor, del desamor, del duelo y de la desesperación de un corazón roto, así como de las nuevas formas de comunicación en las que el teléfono y la tecnología se han vuelto elementos fundamentales en nuestras vidas. Así lo confirmó Irasema Terrazas en entrevista con Excélsior.

Es un texto entrañable y vigente que tiene muchas capas. Eso ha sido interesantísimo para mí porque no hay sólo una visión de la persona que está ahí. Es un monólogo que en realidad es un diálogo. Lo que se vuelve muy interesante en la obra es, justamente, que la voz humana que ella, este personaje, escucha, no la escucha nunca nadie más. El interlocutor es la voz, pero el silencio también lo es.

Se presta a diferentes interpretaciones y eso lo complejiza. Lo que es importante es que toca capas profundas del ser humano, del amor, del rompimiento, de la verdad o no verdad, de la voz y el silencio, de la necesidad humana, y de lo que se puede implicar en una relación que no necesariamente es verdad para los dos. Hay muchas capas y análisis de La voz humana”, expresó Terrazas durante una sesión de fotos.

Con esta obra, Irasema Terrazas vuelve a los escenarios teatrales luego de una larga pausa, tras formar parte de la obra musical México 68, antes de la pandemia. Además, recrea así su primer monólogo teatral.

Esto para mí es un formato sin música, por primera vez en mi carrera. La obra tiene descansos de la tragedia. Eso la gente lo necesita en la función y es parte de la grandeza de este texto. Jean Cocteau exploró en esta obra unos abismos profundos del ser humano y unas ventanas que no siempre se abren. Está permeado hacia la tragedia, pero tiene tintes de otra cosa hacia otros géneros.

Foto: especial

Por otro lado, con toda proporción guardada, hacer un monólogo se parece mucho más a lo que he hecho, hasta este punto, en mi carrera como cantante lírica, de ópera, solista, donde uno va navegando por la carrera sola prácticamente. Es muy curioso porque, en ese sentido, se explora de manera diferente la interacción con las otras personas en la escena; conceptualmente uno se habitúa a concebirse de manera completa en el escenario, uno como ente artístico. Eso en el teatro uno no lo tiene, al menos de que tenga un monólogo. Este es el caso y por eso no me es tan ajeno el formato, aunque es el primer monólogo que voy a hacer”, explicó.

La voz humana, en su anterior montaje en México en 2013, tuvo como elemento clave un teléfono fijo, con el que el personaje interactuaba en espera de escuchar a su amado. Sin embargo, en esta nueva puesta en escena producida por David Cuevas, Julio Trujillo y Eduardo Villarreal, con adaptación de la ya hecha por el director Antonio Castro hace nueve años, se replanteó tal elemento a lo que ahora conocemos como teléfono móvil.

Hubo todo un análisis y disertación en las primeras sesiones de mesa, para sí ponerlo en el contexto de hoy día, traspasarlo a nuestras maneras de comunicarnos hoy. Sobre todo, nos cuestionamos mucho todo lo que había traído la pandemia, en la que nuestra comunicación fue a través del teléfono, redes sociales y pantallas. Nuestra comunicación es otra que incluso hace tres años, porque se le suman elementos de prestancia, rapidez e inmediatez. Esos ajustes será interesantes verlos en la obra.

Además del texto del maestro Castro sobre la obra de Cocteau, vimos una traducción literal del francés, para después hacer una readaptación. Platicamos mucho Miguel Septién y yo para ver cómo podíamos volver a decir algo nosotros, hoy, y aquí está listo para el público”, concluyó.

PARA VERLA

La voz humana

De Jean Cocteau.

Dirección: Miguel Septién.

Actriz: Irasema Terrazas.

Producción: David Cuevas, Julio Trujillo y Eduardo Villarreal.

Estreno: A partir del 4 de abril y hasta el 27 de junio, 2022. Lunes 20:30 horas.

Lugar: Foro Lucerna ubicado en Lucerna 64, esquina Milán, colonia Juárez.

Costo: 269.50 pesos.