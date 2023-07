Ocasiona 'Barbenheimer' colosal regreso a las salas de cine

Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- ¡El negocio del cine vive!

Barbie, película sobre una guerra de géneros de Greta Gerwig, y la guerra nuclear de Christopher Nolan, Oppenheimer, superaron con creces las ya estratosféricas expectativas de estreno en la taquilla del fin de semana para recaudar en conjunto 235.5 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.

Fue un total asombroso que envió un mensaje claro a Hollywood: si quieres dominar la cultura, debes darles a los cinéfilos algo nuevo, no solo las mismas viejas franquicias gastadas.

El gran éxito indicó que Hollywood finalmente se recuperó de la pandemia. En total, los cines tuvieron su mayor fin de semana desde que llegó Avengers: Endgame en abril de 2019.

Barbie y Oppenheimer impulsaron la taquilla a alrededor de 302 millones en ventas totales de boletos de fin de semana, con películas como Misión: Imposible - Sentencia Mortal Parte 1 y Sound of Freedom contribuyendo al saldo.

Barbie, un manifiesto feminista envuelto en chicle de color rosa intenso, vendió aproximadamente 155 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. La comedia recaudó 182 millones adicionales en el extranjero. Su realización costó 145 millones de dólares, sin incluir los gastos de marketing, que fueron considerables.

Los analistas esperaban que Barbie recaudara alrededor de 110 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. Warner Bros. había pronosticado una conservadora suma de 75 millones de dólares.

Fue la apertura más grande registrada para una directora, superando a Capitana Marvel, que fue codirigida por Anna Boden y tuvo 153.4 millones en 2019.

Barbie llegó como un evento cultural en toda regla, con miles de cinéfilos vestidos de rosa para las proyecciones, memes de muñecas inundando las redes y vendedores luchando para aprovechar el momento.

La pregunta ahora es si Hollywood puede mantener el impulso.

Próximamente, los estudios enfrentan otra crisis: una huelga de actores sindicalizados, que comenzó el 14 de julio y podría obligar a las compañías a retrasar las próximas películas porque las estrellas en huelga no pueden participar en las campañas publicitarias.

No hay conversaciones programadas entre SAG-AFTRA, el sindicato de actores, y los estudios.

Oppenheimer ayudó a impulsar a Barbie y viceversa, con su lanzamiento simultáneo apodado "Barbenheimer" y fanáticos del cine cautivados por su salvaje incongruencia.

Unas 200 mil personas compraron boletos para ver Barbie y Oppenheimer como función doble, según la Asociación Nacional de Propietarios de Cines.

La película de Nolan, cuya realización costó a Universal Pictures al menos 100 millones de dólares, sin incluir una campaña de marketing de megavatios, es un drama de tres horas sobre Robert Oppenheimer, el hombre conocido como el "Padre de la Bomba Atómica".

Universal dijo que Oppenheimer, con clasificación R (restringida), recaudó aproximadamente 80.5 millones de dólares en los Estados Unidos y Canadá (un 60 por ciento más que los pronósticos), y 94 millones adicionales en el extranjero.

Algunas ubicaciones de IMAX que proyectan Oppenheimer están agotadas para las próximas semanas, en particular lugares que proyectan la película en formato de 70 milímetros.

Hollywood necesitaba urgentemente un fin de semana que superara, o incluso cumpliera, las expectativas.

Este fue el año en que finalmente se suponía que ir al cine se recuperaría de la pandemia, que cerró muchos cines durante meses y aceleró el crecimiento de los servicios de streaming.

Sin embargo, hasta ahora, la taquilla se había destacado principalmente por la decepcionante participación de las secuelas de varias franquicias.

¿Qué está teniendo éxito? Personajes que no han aparecido en pantalla recientemente (Super Mario Bros. La Película), nuevos estilos de animación vívidos (Spider-Man: A Través del Spider-Verse), nuevos capítulos en series que no están tan gastadas (Creed III) y películas que atienden a audiencias ignoradas por Hollywood (Sound of Freedom).