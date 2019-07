Ocho secretos en 'El Rey León' que NO notaste de niño

Con el estreno de la película en live action de El Rey León, quisimos recordar las referencias y secretos ocultos que ya tenía la cinta original estrenada en 1994.

1. LAS REFERENCIAS A SHAKESPEARE

Seguramente has escuchado en alguna ocasión que El Rey León tiene muchas referencias a Shakespeare, especialmente a su obra de teatro Hamlet. Pero, ¿cuáles son estas referencias?

En primer lugar, lo más evidente: la lucha por el trono entre Mufasa y Scar, y el fraticidio que este último realiza. Sin embargo, hay otras cosas, como la escena en la que el fantasma de Mufasa se comunica con Simba.

Otro detalle es la aparición de dos personajes, los amigos sinvergüenzas de Simba: Timón y Pumba, que tienen un paralelismo con Rosencrantz y Guildenstern.

2. LOS BIGOTES DE SIMBA Y MUFASA

Cuando se realizó la cinta, se puso especial cuidado en la animación, una de estas cosa fueron los bigotes, los cuales se realizaban en hojas independientes para que tuvieran realismo.

Fue un trabajo tan arduo y minucioso que decidieron quitar los bigotes a todas las hembras de la película para no aumentar por mucho el tiempo de animación de la cinta.

3. La referencia a Taxi Driver

En la escena en que Timón y Pumba son acorralados por las hienas, Pumba les dice: "¿Estás hablando conmigo?" ("Are you talking to me?") en varias ocasiones. Aunque la escena es graciosa, en realidad hace referencia a la línea de Robert DeNiro en la que el actor repite esa frase mientras se ve al espejo.









4. Las risas de las hienas

Los directores de la película, Rob Minkoff y Roger Allers, quisieron tener una especie de cameo en El Rey León, por lo que fueron ellos quienes realizaron las risas de las hienas al final de la canción "¡Listos ya!", que canta Scar.

5. Palabras en swahili (o suajili)

Hay muchas cosas que tienen otro significado en lenguas africanas. Por ejemplo "Hakuna matata" significa literalmente "no te preocupes". O "asante sana", otra de las frases que Rafiki le dice a Simba, significa "muchísimas gracias".

Pero también los nombres de los personajes tienen otro significado en esta lengua:

Simba: león

Nala: regalo

Pumba: ingenuo

Sarabi (mamá de Simba): espejismo

Rafiki (mandril): amigo

Banzai (hiena): Acechante

6. Cameo del perrito de 'La dama y el vagabundo'

En una de las escenas las hienas se ríen, pero hay un extraño personaje que hace un cameo. Es Jock, el terrier de La dama y el vagabundo.

7. La referencia a Lo que el viento se llevó

En la canción "¡Listos ya!" ("Be Prepared!"), Scar hace una referencia al monólogo de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, en donde dice que nunca volverá a tener hambre.

Lo que canta Scar se complementa con lo que dicen las hienas, quienes hablan de la comida que probarán una vez que Scar tenga el poder.





8. Simba reconoce a Nala por su truco al pelear

Posiblemente no lo recuerdes, pero Simba reconoce a Nala cuando pelean nuevamente por accidente y descubre que es su amiga de la infancia.

De hecho, este truco será importante después, cuando tenga que enfrentarse a Scar.

Aunque algunas de estas referencias es posible que sigan presentes en la película en live action, también es un hecho que algunas desaparecerán y habrá otras nuevas.

