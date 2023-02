Odiaba Meghan Markle ser una princesa ‘de segunda categoría’

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Un miembro del personal del Palacio de Kensington afirma que la Duquesa de Sussex odiaba seguir la reglas estrictas de la clase dominante y que no le gustaba ser una princesa "de segunda categoría", según un extracto del libro Gilded Youth An Intimate History of Growing Up in the Royal Family de Tom Quinn.

La fuente del Palacio de Kensington detalla que Markle luchó para poder adaptarse a la vida de la realeza desde que se casó con el Príncipe Enrique en 2018, pues afirma, le gustaba la fama mundial que recibió como nueva princesa, pero no le gustaban las restricciones del puesto.

Como miembro de la Familia Real, Meghan debía cumplir con un horario y seguir las instrucciones y protocolos establecidos, algo que, según el libro, no fue del gusto de la duquesa, un problema con el que no tuvo que lidiar mucho Catalina Middleton cuando se unió a la realeza en 2011.

El relato del miembro del personal del Palacio de Kensington, precisa que Meghan insistía en que la trataban condescendientemente por no ser de sangre real, pero que en realidad, cuando no está enojada, es una persona agradable, sonriente y muy positiva.

Otra de las molestias que surgieron de Meghan, fue tener que residir en Nottingham Cottage, en los terrenos de Kensington, en lugar del Castillo de Windsor.

Los Duques de Sussex abandonaron sus deberes como miembros de la Familia Real en 2020 y desde entonces sus relaciones con la realeza han ido en picada, aunque aún se espera que sean invitados a la ceremonia de coronación del Rey Carlos III.