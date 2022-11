Odio las redes sociales: Jennifer Aniston

CDMX.- La actriz de Hollywood, Jennifer Aniston, confesó odiar las redes sociales y que intentó en varias ocasiones quedar embarazada.

La comediante y productora se sinceró sobre diversos aspectos de su carrera artística y vida privada, de los cuales poco había hablado.

Durante una entrevista con la revista Allure, Jennifer Aniston reveló que las redes sociales no le gustan debido a que siente que no es buena en este tipo de espacios. "Odio las redes sociales. No soy buena en eso", dijo la actriz.

Ante esta situación, la histrionisa de Una Esposa de Mentira explicó que no está interesada en la redes sociales debido a que para ella, utilizarlas no le surge de manera natural.

Asimismo, Aniston explicó que el único motivo que la llevó a Instagram fue la promoción de su línea de productos para el cabello LolaVie.

La actriz también dijo estar satisfecha por no requerir de las redes sociales para crecer en su carrera artística ni como persona.

"Me siento mejor en lo que soy hoy, mejor que nunca cuando tenía 20 o 30 años, o a mediados de los 40. Necesitábamos dejar de decirnos cosas malas a nosotros mismos", aseguró.

-Aniston confiesa por qué no pudo tener hijos-

Jennifer Aniston reveló los motivos que no le permitieron tener hijos como ella hubiese querido en su tiempo, sobre todo durante su matrimonio con Brad Pitt.

Aniston añadió en la entrevista para Allure que a sus 53 años no se arrepiente de los pasos que ha dado en su vida porque son los que la han ayudado a crecer.

"Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés.

"Todos los años y años y años de especulación... Fue realmente difícil. Estaba pasando por fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que sea. Intenté todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos'. Hazte un favor.' Simplemente no lo piensas", confesó Aniston.

Aunque se trata de un episodio complicado en la vida de Aniston, según sus palabras, la actriz dijo que prefiere dejar de recordar esa etapa y salir adelante.