Ofrece Del Toro pagar ¡gastos de los Ariel!

Ciudad de México.- Después de darse a conocer que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas suspendía la convocatoria para los Premios Ariel debido a una crisis económica, el cineasta Guillermo Del Toro dio a conocer que le gustaría pagar personalmente las estatuillas de los Premios Ariel.

"Todo el mundo viendo el partido, pero lanzo esto. Sin entrar en política. Para buscar soluciones y mantener los Arieles para aquellos que hacen un cine que propone y que da presencia a México: Ofrezco personalmente cubrir el costo total de las estatuillas del Ariel", escribió el director.

El director de La Forma del Agua también propuso un diálogo entre la Academia de Cine y Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura, para que el Gobierno apoye el cine mexicano.

"Ofrezco ayudar a la ceremonia tanto como sea posible. Y pido diálogo entre @AcademiaCineMx y @alefrausto para ver qué más falta. La academia y las películas que estimula, NO son las que los bots usan como argumento. Son las que pelean por tiempo en pantalla y que mantienen nuestro cine. Esa forma de arte, muy real y muy valorada siempre está en peligro. Yo le entro", agregó.

Guillermo del Toro comentó que ha estado buscando a Leticia Huijara, presidenta de la Academia Mexicana de Cine para que busquen juntos las soluciones para salvar el cine mexicano.

"He estado llamando a @LeticiaHuijara y la sigo para que me de un DM. Me sumo. No resto a nadie. Hay que hallar soluciones. Las culpas no sirven. Las soluciones ayudan. Vamos a ello", dijo.

De inmediato Leticia le contestó a Guillermo Del Toro a través de twitter diciendo que está en la mejor disposición de colaborar juntos.

"Yo también querido @RealGDT le entro a un diálogo propositivo que ayude a encontrar soluciones. A ver qué nos contesta

@alefrausto", escribió.

Hasta el momento Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, no se ha pronunciado al respecto.