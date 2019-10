Ofrece Muse experiencia retrofuturista

Ciudad de México.- Pareció salido de las páginas de una novela de ciencia ficción de Philip K. Dick, el pontífice de la idea de que la humanidad habita, engañada, dentro de un montaje. O de la mente de las hermanas Wachowski, artífices de Matrix.

El concierto de esta noche de Muse en el Foro Sol, como parte del Simulation Theory World Tour, fue un show colosal (51 mil 121 asistentes), digno de una de las supervivientes de ese concepto en peligro de extinción: las bandas de estadios obsesionadas con asombrar en lo visual.

Matt Bellamy (voz y guitarra), Christopher Wolstenholme (bajo) y Dominic Howard (batería), trío británico formado hace 25 años, ofrecieron una experiencia retrofuturista, que fue a partes iguales un viaje a los 80 de Stranger Things que una proyección distópica.

Sobre el escenario diseñado por Jesse Lee Stout (Red Hot chili Peppers, Imagine Dragons), se narró la historia de una conjura contra el mundo, con luces neon, lásers, arcades, chicas con lanzallamas que recordaban a los "bomberos" del Farenheit 451, ninjas con sables de luz a la Star Wars y hasta un monstruo de 15 metros de alto, cruza entre Alien, Terminator y Robocop, que escupía rayos.

"Algorithm", "Pressure", "Break It to Me", muestra del sonido ochentero con que dotaron a Simulation Theory, su octavo álbum de estudio, fueron los primeros disparos láser del grupo y la chispa que adentró al público al mundo estético que tomaba prestado de Tron y de Ready Player One.

Las pantallas gigantes, más grandes incluso que el propio entarimado, del que se desprendió una larga pasarela entre la muchedumbre por la que corría Bellamy, colaboraban con visuales alucinantes al ambiente de camino al fin del mundo.

"Break me out, break me out, set me free", cantaba el líder de Muse en "The Dark Side", contribuyendo al relato postapocalíptico.

Abrumador, lleno de trucos, infatigable bombardeo de guiños a la ciencia ficción y la cultura pop, el concierto, de poco más de dos horas de duración, fue una invitación a reparar menos en los propios músicos que en la parafernalia que los rodeaba.

Sin embargo, fueron los grandes clásicos, como "Uprising", "Supermassive Black Hole","The 2nd Law: Unsustainable", "Time Is Running Out" y "Far Away", los que hicieron explotar la locura e histeria del público.

También tuvieron la responsabilidad de que los fans escucharan atentamente a Bellamy, Howard y Wolstenholme, y recordaran, por si se les había olvidado con tanta prestidigitación visual, que no son unos músicos cualquiera.

Tan sólo son unos locos a los que les encanta el rock monumental y la grandilocuencia.