Ofrecerá Harvard nuevo curso sobre Taylor Swift

Agencia Reforma / La cantante Taylor Swift

La carrera musical y la vida romántica de Taylor Swift ya han sido objeto de estudio en el pasado en talleres y clases enteras en universidades de prestigio. Y ahora, Harvard acaba de anunciar un nuevo curso enfocado en la intérprete, de acuerdo con Entertainment Weekly.

Con el título "Taylor Swift and Her World", este curso estudiará desde la influencia global de Taylor Swift a través de su música y por qué sus canciones encabezan las listas de éxitos en casi todos los países.

Y de acuerdo con una de las profesoras involucradas en dicho curso, Stephanie Burt, la clase, que estará disponible a partir del próximo semestres escolar, también se enfocará en el significado del cancionero de Taylor.

Según informó TMZ, quien habló con Burt en un podcast, esto la obligará a analizar con los estudiantes las relaciones amorosas de Swift a lo largo de su carrera, pues las mismas son parte importante de sus letras.

Así que se espera que Travis Kelce sea mencionado dentro del curso, aunque de manera breve, pues su amorío con la cantante apenas va iniciando y, hasta donde se sabe, aún no le escribe una rola al atleta.

El próximo ciclo escolar en la Universidad de Florida también tendrá un curso dedicado a Taylor Swift, llamado "Musical Storytelling With Taylor Swift and other Iconic Female Artists".

Como su nombre lo indica, así como la descripción de la clase, además de repasar la carrera de Tay Tay, los estudiantes podrán conocer a otros íconos femeninos como Aretha Franklin, Billie Holiday y Dolly Parton.

La revista Billboard añadió que otros colegios como la Universidad de Gante de Bélgica y el Berklee College of Music, también se encuentran armando cursos centrados en Swift y su aportación a la cultura.