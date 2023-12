Ofrecerán un concierto navideño

Chihuahua, Chih.- Hoy, un total de 120 músicos del coro y orquesta del Conservatorio de Música se congregarán para ofrecer un concierto titulado “Armonías de invierno, voces y melodías navideñas”. La cita tendrá lugar en Casa Chihuahua, y será el evento que finalizará el ciclo del programa ‘Jueves de Puertas Abiertas 2023’ del recinto cultural

En entrevista para El Diario, la maestra Diana Elizabeth Valencia Arango, Directora del Conservatorio de música de Chihuahua, mencionó sobre el concierto “Armonías de invierno, voces y melodías navideñas” bajo la dirección y arreglos del maestro Alán Sánchez.

“Este concierto, está compuesto por el coro monumental, el coro infantil, docentes, orquesta del Conservatorio y músicos invitados, bajo la dirección de los Maestros Tatevik Ayvazyan, Isaac Ayala, con los arreglos musicales y la batuta del maestro Alan Sánchez”

“El proyecto se erige como una oportunidad no solo para fortalecer e implementar los conocimientos de los alumnos, sino también para transmitir un mensaje de paz, esperanza y alegría a las familias chihuahuenses a través de villancicos y melodías navideñas, lo que propocia un momento inolvidable en el que tanto público, como los artistas se sientan identificados con esta época del año”, dijo.

El espectáculo musical será encantador y sumergirá a la audiencia en la magia de la temporada. La maestra Diana Valencia, comentó que en el concierto participarán alumnos de todos los niveles que ofrece el Conservatorio, en el cual los asistentes podrán disfrutar de obras como “Noche de paz”, “Joy to the world”, “El niño del tambor”, “Feliz Navidad”, “Carol of bells”, entre otras.

“Se presentarán 120 personas en escena; entre ellas alumnos de todos los niveles que ofrece el Conservatorio, desde los niños de iniciación musical, que son a partir de ocho años, estudiantes de propedéutico y licenciatura, y también integrantes de los talleres libres, entre los se encuentran adultos mayores”.

“Somos una gran familia que se une para ofrecer este concierto, en el que disfrutaremos de obras como “Noche de paz”, “Joy to the world”, “El niño del tambor”, “Feliz Navidad”, “Carol of bells”, entre otras, que se han estado preparando desde hace tres meses, con un gran esfuerzo, ya que, son arreglos inéditos hechos especialmente para este concierto de acuerdo a los instrumentos y voces con los que contamos”, indicó.

“Desde el día 1 de diciembre hemos tenido recitales académicos todos los días en los que los alumnos de las diversas academias, piano, guitarra, canto, percusión, cuerdas, alientos, han estado presentando los avances adquiridos en este semestre, concluyendo con este magno concierto navideño, en el que Casa Chihuahua”, señaló.

El Conservatorio de música de Chihuahua, ofrece las oportunidades a todos aquellos que deseen estudiar de manera profesional con maestros de música experimentados, profesionales y comprometidos con su labor, así como aquellos que deseen aprender un instrumento desarrollando sus habilidades.

“El 20 de diciembre, en un horario de 8:30 am a 4:00 pm, se llevarán a cabo inscripciones para los interesados en ingresar en algún taller. Para obtener más información pueden consultar o escribir a nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, así como llamar a los números 614416-1508 y 614416-4223 o visitarnos en C. Manuel Doblado #4501, Esq. Con Av. La Junta”, puntualizó.