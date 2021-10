Oka Giner y 'La vanganza de las Juanas'

Chihuahua, Chih.- Camargo, Chihuahua, es una ciudad conocida como “Cuna de Artistas”, donde han nacido personajes sobresalientes del arte y la cultura, tal es el caso de Okairy Alejandra Giner Arredondo, mejor conocida en el medio artístico como Oka Giner. Su carrera en la actuación empezó con su participación en ‘Gossip Girl Acapulco’ en el 2013 donde adoptó el papel de Bárbara. Este fue el primero de muchos proyectos por venir que haría realidad su sueño de la infancia de convertirse en una famosa actriz.

Actualmente, Oka participa en el proyecto titulado ‘La venganza de las Juanas’ en Netflix, el cual se encuentra en tercer lugar de las series más vistas de la plataforma a nivel mundial.

Esta producción es una nueva versión de la telenovela colombiana “Las Juanas”, de 1997. Además, en México se adaptó en dos ocasiones; la primera llevó el mismo nombre y fue una producción de TV Azteca, de 2004, mientras que la segunda fue titulada “Hijas de la luna” y la realizó Televisa, en 2018.

La venganza de las Juanas

La historia se centra en cinco mujeres que descubren que comparten los mismos genes de su padre cuya identidad es totalmente desconocida.

“Este proyecto se empezó hacer casting, desde antes de que supiéramos que llegaría una pandemia, el proceso fue muy largo, llego un momento en el cual no sabía si realmente se iba a hacer, y un día nos llamaron a diez actrices y nos dijeron solo a cinco de ustedes se les llamará”

“Y cuando me llamaron y me dijeron te quedaste en las juanas, pegue el grito en el cielo, y cuando me dijeron que mi papel era el de ‘Juana Caridad’, no sabía si reír y llorar, porque le tenía pavor al personaje, yo hice casting para ‘Juana Valentina’ o ‘Juana Manuela’, pues Juana Caridad y yo, realmente somos polos muy opuestos, la gente que me sigue en redes sociales, sabe que soy todo menos una monja (dijo entre risas), pero fue muy divertido y comenzó el rodaje, fue el único proyecto que no paro en pandemia porque no hubo ningún contagio durante la filmación, y eso habla de la entrega del profesionalismo y las ganas de todos por regresar a un set, un proyecto de mucho corazón, los resultados se está viendo reflejado todo ese trabajo, y ayer amanecimos en el tercer lugar a nivel mundial de lo más visto en la plataforma, estoy muy feliz de ver la respuesta de la gente”, dijo la artista chihuahuense Oka Giner en entrevista exclusiva para El Diario.

Lo más complicado de llevar a cabo a Juana Caridad

“Los zapatos que usaba (dijo entre risas), es un personaje muy complejo que es una mujer que se está descubriendo, conociéndose ella, al mundo en todos los sentidos y crece con una mamá ausente que luego descubre porque está ausente y le da esta motivación para vengarse al final, y por tener a esta mamá ausente lucha también por defender a mujeres y sacarlas de situaciones complicadas y eso esta padre, que tiene demasiadas capas y eso fue lo más complicado de que la gente no se quedara con la imagen de la moja ingenua, sino al contrario que es muy inteligente”, comentó.

Las protagonistas

En la versión original eran seis las protagonistas, mientras que para esta producción se decidió que fueran cinco: Zuria Vega como “Juana Manuela”, Renata Notni pcomo “Juana Valentina”, Sofía Engberg como "Juana Bautista”, Juana Arias como “Juana Matilde” y Oka Giner como “Juana Caridad”.

“Un gran elenco intimidante la verdad, muchas veces me han preguntado sobre el ego de las cinco actrices y en serio yo temblaba de miedo, y dije que Dios me agarre confesada, pero todo lo opuesto, al final descubrimos la palabra hermandad nos queremos todas, nos apoyamos cabrón en todo el proceso, se hizo una amistad muy padre, cuando llegue al set y veo a Zuria Vega y yo cuando estaba en Camargo, veía sus novelas y de repente somos colegas y estoy ahí trabajando a su lado, fue muy padre la experiencia, así como actuar al lado de actores que siempre he admirado fue la locura”, enfatizó.

Que le aporta en lo personal este proyecto

“Que puedo ser una monja (dijo entre risas)… Pero aquí voy a desarrollar mi teoría, creo que también como actriz a veces en momentos oscuros de mi vida, me ha pasado que me siento encasillada, que siento que me siguen llamando para los mismos papeles y de repente y llega un proyecto ‘La venganza de las Juanas’ y me ofrecen ser una monja y estaba que me moría de miedo y al final ahí está, el trabajo se hizo y pude y salí a flote con él a la gente le está gustando y eso me hace darme un apapacho a mi misma y decirme ¡si puedes! Y esa es de las mayores enseñanzas, no hay límites”

“Hay mucha gente que me escribe de Chihuahua que ni siquiera sabía que era de allá, siento que a lo mejor se verá narcisista lo que voy a comentar, pero siento que en mí se puede reflejar mucha gente que piense que un sueño así es inalcanzable y eso me motiva mucho a seguir con mi carrera”, puntualizó.

Proyectos

“Estoy filmando mi tercer serie consecutiva con Netflix y que me tiene muy emocionada, probablemente estrenara el año que entra, no tengo permitido hablar mucho, pero honestamente va a ser un éxito, lo que estamos haciendo es la apuesta de Netflix Latinoamérica para el año que entra y será un verdadero trancazo”

Conócela

De niña participó en concursos de belleza, y cuando tenía 17 años de edad comenzó a modelar en concurso locales, apareciendo en una sesión de fotos en El Diario de Chihuahua en 2010. También estudió bailes polinesios como el hawaiano y el tahitiano durante 11 años. Desde pequeña mostró interés por la actuación, dirigiendo y actuando en juegos con sus primos durante reuniones familiares. Más tarde decidió estudiar Ciencias de la comunicación en la Universidad Autónoma de Chihuahua, pero abandonó la carrera para dedicarse totalmente a la actuación en 2012 al ingresar al CEA en Televisa.

“Siempre hubo en mí una niña que quería ser actriz y mis compañeros de la primaria de Camargo, Chihuahua, yo llegue el primer día de clases presentándome así: ‘Hola, mi nombre es Okairy Alejandra Giner Arredondo y cuando sea grande voy a hacer modelo, actriz y cantante’, obviamente la vida no me doto de una buena voz o una buena estatura, pero logre ser actriz y cuando vi la oportunidad, estaba cursando la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UACh y por azares del destino vi la convocatoria del CEA en televisa en Facebook y se me hizo fácil mandar unas fotos y ocho años después aquí estoy”, indicó.

Su talento y belleza, la llevaron a participar en la serie ‘La piloto’ como Olivia Nieves; en ‘Señorita Pólvora’ como Emilia Marín; en ‘Señora Acero’ como Rosario Franco y en ‘Bajo el mismo cielo’ interpretó a Susana Sanders. Además participó en la serie original de Netflix, ‘Madre solo hay dos’. En ella interpreta a Elena, la novia y mejor amiga de Mariana (Paulina Goto) en los primeros episodios del filme.

Para saber…

Datos de la producción

“La venganza de las Juanas” reinventa la historia que conocemos, y el guion estuvo a cargo de Aljandro Reyes y Jimena Romero, esta última es hija del escritor de la telenovela original. Es una producción de Lemon Films y está dirigida por Pepe Castro y Rodrigo Ugalde.

Número de capítulos

Cabe resaltar que la telenovela colombiana cuenta con 110 capítulos, por lo que fue un reto para esta serie transformarlos en tan solo 18. Y en cuanto a una segunda temporada, hasta ahora, Netflix no ha confirmado si está entre sus planes producirla.

Conócela

Nombre: Okairy Alejandra Giner Arredondo

Nombre artístico: Oka Giner

Nació en: Camargo, Chihuahua

Nació él: 30 de noviembre de 1992

Edad: 28 años