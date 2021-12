Olga Wornat asegura que Chente no interactúa con su familia

Reforma

Ciudad de México.- Una esposa muy enferma, una familia resquebrajada por diferencias irreconciliables entre sus integrantes y el "Charro de Huentitán" desahuciado en terapia intensiva son el colofón de "El Último Rey", biografía no autorizada de Vicente Fernández, escrita por Olga Wornat.

"Lo ves ahí, desahuciado en un hospital de Guadalajara. Yo sé que ya no está aquí, o sea, no va a volver. Eso que dicen: 'Interactúa con nosotros', eso no es verdad, eso no es cierto, eso me lo ha dicho parte de la familia.

"Con hijos que no se hablan entre ellos, que se disputan una herencia incalculable... ay, ¡yo no quisiera eso ni por toda la plata del mundo!", comentó en entrevista la escritora argentina.

Autora de biografías como "Menem: La Vida Privada" (1999), "La Jefa" (sobre Martha Sahagún de Fox, 2003) y "Felipe, El Oscuro" (el ex Presidente Felipe Calderón, 2020), Wornat aclaró que lo que motivó su investigación fue su admiración por "Chente" y sus logros artísticos.

Gracias a su madre, quien cantaba en su juventud las canciones del artista, se interesó por indagar sobre la vida y obra del que considera "el último ídolo de México".

"Todo eso que está pasando ahora me da un poco de tristeza, porque Vicente Fernández, todo el mundo lo sabe, era un hombre al que no le importaba el dinero, no sabe ni cuánta plata tiene en el banco".

Publicado por Planeta, el texto, de seis capítulos, abre con la historia del secuestro de Vicente Fernández Jr., ocurrido el 13 de mayo de 1998, y su posterior liberación, 121 días después.

Para Wornat era vital empezar por ahí su trabajo, porque, aseguró, ese hecho marcó profundamente la vida de "Chente", y de no haber recuperado a su hijo, tal vez no hubiera seguido cantando.

La escritora puso en práctica toda su pericia como investigadora para reconstruir el rapto, y la matizó con elementos literarios que dijo, debe a la formación inspiradora de una figura admirada, el escritor y periodista Tomás Eloy Martínez ("Santa Evita").

Conviven en las páginas el villano (su hijo Gerardo), la víctima (Vicente Jr.) y el incomprendido (Alejandro).

"Me lo dice gente muy adentro de la familia Fernández: al día de hoy, Vicente Jr. sigue pensando que Gerardo tiene que ver con su secuestro", expresó.

El libro da cuenta también de muchas cosas que se supieron de "oídas", como los múltiples romances de Chente (el más polémico, con la actriz Patricia Rivera), su machismo y lujuria diletantes que lo involucraron en un caso de violación, y sus largas ausencias debido a que construía una mítica trayectoria.

El centro de la investigación es el patriarca, "Chente", pero también está la matriarca (Cuquita), quien mandaba sólo de la entrada del Rancho Los Tres Potrillos para adentro.

"Sufrió horrores, por eso Cuquita está enferma, está muy afectada de salud, por toda esa vida que ha llevado con el hombre que ha sido el único en su vida. Porque estoy segura de que Cuquita no le fue infiel. Vicente fue el primero y el único y le perdonó todas".

Para Wornat, esta nueva biografía busca mostrar al lector los claroscuros de un personaje sin filtro, como lo ha sido el ídolo de la música popular que actualmente lucha por su vida en un hospital de Guadalajara.

Convencida del equilibrio de su trabajo, la periodista aseveró que no teme represalias de los Fernández.

"Mi trabajo es sólido, tengo fuentes importantes y todo lo tengo grabado. Si me quieren demandar, cosa de ellos".