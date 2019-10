Oliver Stone elogia a Putin por su papel en Siria

Riyadh, Arabia Saudí (AP) — El cineasta estadounidense Oliver Stone elogió el miércoles al presidente ruso Vladimir Putin como una "fuerza estabilizadora" en el Medio Oriente, particularmente en Siria, luego de que Moscú llenó el vacío que dejaron las fuerzas de Estados Unidos al retirarse de la zona, dejando atrás a sus aliados kurdos.



El director de 73 años de cintas como "JFK", ''Platoon" (“Pelotón”) y "Wall Street" es conocido por sus ideas incisivas sobre la política extranjera estadounidense. Sin embargo, hizo sus comentarios durante el foro de la Iniciativa de Inversiones para el Futuro en Arabia Saudí, que se ha opuesto por años al presidente sirio Bashar Assad.



Mientras Putin visitaba este mes Riad y Emiratos Árabes Unidos, sus diferencias sobre la guerra en Siria se han mantenido firmes, aunque podrían estarse reconciliando lentamente con el persistente gobierno de Assad. No estaba claro si Stone, quien hizo el documental "The Putin Interviews" (“Entrevistas a Putin”), estaba al tanto de eso al comenzar a hacer sus declaraciones.



"El señor Putin siempre estuvo preocupado por los terroristas", dijo Stone. "Si ellos hubieran llegado a Damasco, y casi lo hicieron, pudo haber un califato en toda esta región".



El director agregó: "Pienso que el señor Putin está muy preocupado por la paz".



Las fuerzas rebeldes sí llegaron a las puertas de Damasco antes de que Rusia e Irán entraran a la guerra en apoyo a las tropas de Assad, pero incluían una variedad de combatientes, no sólo extremistas islámicos.



Entretanto, los activistas dicen que los rusos han atacado repetidamente hospitales y otros sitios civiles en Siria desde el aire, algo que Moscú niega.



El presidente estadounidense Donald Trump retiró a principios de octubre las tropas estadounidenses del norte de Siria, permitiendo una invasión turca a una zona que alberga a las fuerzas kurdas aliadas de Estados Unidos. El gobierno de Trump quiere ahora que las fuerzas estadounidenses resguarden los yacimientos petroleros de Siria. Ante la ausencia de las tropas estadounidenses, patrullas militares rusas se han movilizado en la región, en medio de todas las partes enfrentadas.



Durante sus menos de 20 minutos en el podio, Stone agregó que tuvo que salir de su casa el domingo por la noche debido a los incendios forestales en California; promovió la idea de que haya plantas nucleares de generación eléctrica y se refirió a Lee Harvey Oswald _el asesino del presidente John F. Kennedy_ como un "agente de la CIA".



Cuando le preguntaron si había podido ver algo de Arabia Saudí, Stone respondió: "Ustedes me han mantenido encerrado en un cuarto de hotel". No estaba claro si sabía que el cercano Hotel Ritz-Carlton sirvió como centro de detención durante la purga del príncipe heredero Mohammed bin Salman contra empresarios, príncipes y otros en 2017.



Stone, ganador de tres premios Oscar por largometrajes de ficción que también incluyen “Midnight Express” (“Expreso de medianoche”), ha hecho otros documentales, incluso en Latinoamérica: “Comandante” de 2003, sobre sus reuniones con el presidente de Cuba Fidel Castro; “South of the Border” (“Al sur de la frontera”) de 2009, un recorrido por cinco países latinoamericanos para explorar sus movimientos sociopolíticos y lo que calificó como la percepción errónea de los medios de comunicación establecidos sobre la región; y “Mi amigo Hugo” de 2014, sobre el difunto mandatario venezolano Hugo Chávez.