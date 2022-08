Olivia Newton-John, la diva setentera

Entre 1973 y 1983,Olivia Newton-John era una de las artistas más populares del mundo. Tuvo 14 sencillos entre las 10 canciones más populares en Estados Unidos, ganó cuatro premios Grammy, protagonizó “Grease” con John Travolta y “Xanadu” con Gene Kelly. La canción de su famoso baile con Travolta, “You’re the One That I Want”, fue una de las más importantes de la era y ha vendido más de 15 millones de copias.

Ayer, rodeada de familiares y amigos, Oliva Newton-John murió en su rancho del sur de California según informó su esposo, John Easterling, en Instagram y Facebook, dejando un legado musical que trascenderá fronteras. Tenía 73 años.

Guerrera incansable

Newton-John anunció que estaba luchando contra un cáncer de mama que había hecho metástasis en el sacro en mayo de 2017.

Recibió atención médica en el Centro de Investigación y Bienestar del Cáncer Olivia Newton-John en Melbourne, Australia. En ese momento, Easterling compartió su confianza en vencer la enfermedad.

En enero de 2020, la estrella de Grease declaró que lo estaba "ganando bien" en el G'Day USA en Beverly Hills, California. En 2021, mientras se preparaba para la boda de su hija, expresó su gratitud por haber luchado contra el cáncer tanto tiempo.

"Soy tan afortunada de seguir haciendo todas estas cosas", dijo.

"¡No creo que me imaginara vivir tanto tiempo! Me siento muy bendecida".

Invencible

Tanto en lo musical como en lo visual, la artista se reinventó durante esos tiempos. Al principio, la rubia y siempre sonriente Newton-John prefería canciones suaves de pop-country como “Please Mr. Please” y “Have You Never Been Mellow” y baladas como “I Honestly Love You”, que en 1975 le mereció los premios Grammy a la mejor vocalista pop femenina y grabación del año. Pero aceleró el ritmo en “Grease”, especialmente después de que Sandy cambió sus suéteres y blusas blancas por pantalones ceñidos de cuero negro.

Perseguida por la tragedia

Tuvo algunos éxitos después de “Physical”, pero su carrera declinó y Newton-John se volvió más propensa a ser noticia debido a su vida privada.

En 1992, mientras preparaba una gira de conciertos, su padre murió y a ella le diagnostican cáncer de mama.

Su matrimonio con el actor Matt Lattanzi, con quien tuvo una hija, la actriz y cantante Chloe Lattanzi, llegó a su fin en 1995, y una relación de años con el camarógrafo Patrick McDermott acabó misteriosamente. McDermott desapareció durante un viaje de pesca en California en 2005 y su paradero se mantuvo desconocido durante años. Numerosos informes alegaban que estaba viviendo en México, con una nueva novia.

“Estaba perdido en el mar, y nadie sabe realmente qué pasó”, dijo Newton-John a “60 Minutes” de Australia en 2016.

Hija de un Nobel de física

Era hija del profesor de literatura alemana Brin Newton-John e Irene Bron, cuyo padre era el físico ganador del Premio Nobel Max Bron. La familia se mudó a Australia cuando Olivia tenía 5 años, pero ella regresó a Inglaterra en la adolescencia y vivió con su madre luego que sus padres se separaron. Le sobreviven su esposo, su hija Chloe Lattanzi, su hermana Sarah Newton-John, su hermano Toby Newton-John y varias sobrinas y sobrinos.