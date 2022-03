Olivia Rodrigo, el desamor la lleva a los cuernos de la luna

Agencias

Ciudad de México.- Al estar devastada, con lágrimas en los ojos y el corazón roto, provocado por un desengaño amoroso, Olivia Rodrigo se encerró en su habitación y escribió 11 canciones que le dieron forma a Sour, catalogado por la industria musical como el álbum más exitoso de 2021, que llevó a Rodrigo de la tristeza más profunda a los cuernos de la luna.

De la noche a la mañana Olivia Rodrigo dejó de lado el anonimato y se convirtió en un fenómeno mundial que inmediatamente acaparó la atención de la revista Time, que la eligió como la Artista del Año luego de que su disco debut permaneció durante 30 semanas en la lista del Top 1 de Billboard y se convirtió en el primer disco de esta última década lanzado por una artista femenina que logró estar 30 semanas en el top 10 del Billboard 200, enfocado a los álbumes más populares.

"¡Esto ha sido una locura! Mi vida ha cambiado tan drásticamente desde que lancé mi primera canción Drivers License. Ahora tengo más oportunidades y no me puedo sentir más que agradecida de que tanta gente me quiera escuchar, que quiera escuchar lo que tengo que decir. Estoy viviendo un sueño y no podría estar más que agradecida, pero sabes algo, al final del día también soy la misma persona que hace las mismas cosas de la vida cotidiana. Claro que han cambiado muchas cosas, pero sigo haciendo lo mismo que siempre he hecho”, comentó a Excélsior, en un encuentro virtual, Olivia Rodrigo.

Fue en mayo de 2021, poco después de haber cumplido 18 años, cuando Olivia Rodrigo lanzó al mercado su disco Sour, mismo que de la noche a la mañana se convirtió en un referente entre los jóvenes, quienes usaban principalmente el tema Drivers License para subir cientos de videos a TikTok. Gran parte del proceso creativo de su disco debut se encuentra plasmado en el documental Olivia Rodrigo: Driving Home 2 u. Sour: La película, mismo que ya está disponible en la plataforma Disney+. Olivia Rodrigo, quien inició su carrera como actriz de Disney hace seis años, aceptó abrir su vida y mostrarse vulnerable ante lo que vivió en el documental que muestra las motivaciones detrás de temas como Traitor, Good 4 U, Deja Vu o Enough For You. Al sincerarse de esa manera fue inevitable preguntarle a Olivia si un corazón roto es el culpable de crear canciones memorables.

"Sí. Es muy bueno tener una salida de todo lo que sientes y escribir canciones cuando tienes el corazón hecho pedazos, aunque no creo que todas las canciones tengan que venir de ese lugar de devastación. Creo que hay tantos colores diferentes en el espectro de las emociones humanas que merecen ser capturados en la música, así que estoy muy emocionada de hacer eso en mi próximo trabajo”, compartió a Excélsior esta chica de 19 años que fue invitada a la Casa Blanca por el presidente Joe Biden para sumarse a la campaña de vacunación contra covid-19.

Mucho se ha especulado sobre quién fue el que le destrozó el corazón a esta joven que hace cuatro meses recibió el American Music Award a Artista Revelación y todo apunta a Joshua Bassett, su coprotagonista de High School Musical, El Musical: La serie con el que salió a mediados de 2020 y quien la engañó con la actriz y cantante Sabrina Carpenter.

De hecho, la canción Drivers License, habla de cómo su novio la dejó por una chica rubia mayor que ella (Carpenter es rubia y tiene 22 años). Meses después de que Olivia lanzara este corte, Joshua Bassett, el supuesto rompecorazones y a quien se le verá en la nueva cinta de Disney Better Nate than Ever, subió un video hablando de lo guapo que es Harry Styles y anunció, sin asegurar que es homosexual, que forma parte de la comunidad LGBTQ+.

El éxito que ha tenido Drivers Licence, el primer sencillo de Sour, que tiene poco más de 356 millones de reproducciones en YouTube, hará que Olivia Rodrigo compita en la próxima edición de los Grammy por la presea a Mejor Canción del Año, a esta nominación se suman otras seis como Álbum del Año.