Omar Chaparro pensó en suicidarse

México.- Omar Chaparro reveló en entrevista para el programa Hoy la dura experiencia que vivió durante su participación en el Mundial de Futbol de Alemania, donde colaboró junto a Eugenio Derbez en las cápsulas de comedia de esta justa deportiva.

Recordando que además de eso venía de enfrentarse al final del fenómeno de “Big Brother VIP” y su programa “No Manches”, el conductor dio detalles de lo mal que la pasó en ese proyecto, mismo que lo llevó a pensar en el suicidio.

“Fue un bajón muy fuerte, entré en una depresión, recuerdo que estaba en Alemania, en el Mundial 2006 con Eugenio Derbez, y me empezaron hasta a salir granos en la cara de la depresión, me sentí como rezagado, no me llevé muy bien con el productor de Eugenio, me acuerdo que me decía: ‘vamos al aire, listos a los dos de la mañana’, porque el horario de Berlín es diferente, y yo con todos mis diálogos aprendidos y a las 2 de la mañana listo y de repente (me comentó) ‘no, sabes qué, mejor no, va Eugenio solo’, entonces me empecé a mal viajar, y empecé a llorar y llorar, y mi esposa voló a Berlín por mí, y me ayudó a salir de esta depresión”, contó.

Pero al tomar el tema del suicidio, Omar relató: “Tuve dos días encerrado en un cuarto de Berlín y con pensamientos hasta suicidas, yo ya me sentía muy mal, la depresión una de las cosas más graves que estamos viviendo en este momento”.

Finalmente, Omar aseguró que gracias a su esposa y el escribir una conferencia llamada “Camino a la felicidad”, misma que después le dio trabajo, fue como logró salir adelante.





Fuente: www.elimparcial.com