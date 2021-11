Tanto Alfredo Adame como Andrea Legarreta fueron algunos conductores que ganaron gran fama en la televisión mexicana entre los noventa y 2000. Sin embargo, en los últimos años ha destacado la mala relación que llevan tras lanzar fuertes comentarios y protagonizar diversas peleas en vivo, ya sea compartiendo pantallas o cada uno por su parte.

Todo comenzó en 1998, cuando los presentadores formaban parte del elenco del programa "Hoy", en ese momento ambos llevaban una relación cordial como compañeros de trabajo, pues aparecían en pantalla y compartían algunas opiniones, pero todo cambió durante un sketch de noticias donde el ahora político emitió un comentario que no fue bien recibido por Andrea ni por el público mexicano.

La ideal del segmento era que Alfredo Adame y Andrea Legarreta presentaras las noticias de manera humorística, pero todo se salió de control cuando el actor respondió a un jalón de la conductora con la frase "Quítate, perra", momento que se volvió viral en redes sociales y provocó todo tipo de comentario negativos.

Una vez que se expresó de esta manera, la conductora cambió su actitud y prefirió ignorar la situación para pasar a la siguiente noticia, y desde entonces su relación se volvió fría y totalmente negativa. Y a pesar de que Adame ha destacado en varias ocasiones que solamente fue una broma, para Legarreta no fue así.

Durante una entrevista con Adela Micha, Alfredo señaló que él solo siguió la idea principal del sketch, pero que su compañera había exagerado al enojarse por la frase. "Me dicen misógino porque le dije a Legarreta en un sketch de broma 'perra'. Simplemente fue un sketch que ya lo habíamos platicado donde un taxista va manejando y la señora se pone difícil", dijo.

Como si no fuera poco, la pelea surgió nuevamente cuando el actor de telenovelas acusó a Legarreta de ser una mala compañera de trabajo y asegurar que le había sido infiel a su esposo Erick Rubín.

Tras todo el escándalo que llevan protagonizando por varios años los presentadores, algunos usuarios de redes sociales se han tomado el tiempo de revivir algunas ocasiones en las que alguno de los dos arremete en contra del otro, y ahora fue el turno de un segmento del programa "Snserio", en donde Alfredo Adame llamó a su ex compañera "envidiosa".

Los presentadores del programa le cuestionaron al político cómo era su relación con el elenco de "Hoy", a lo que el famoso respondió que con todos llevaba una gran relación, excepto con Andrea por ser una persona "envidiosa y bastante ambiciosa", según expresó.

Ante los fuertes comentarios, le preguntaron cuándo comenzó todo, a lo que respondió que desde que se conocieron pudo notar que le daba envidia por la fama de Adame y porque ella aún no contaba con la popularidad que tiene actualmente.

l protagonista de telenovelas narró que durante una obra en Monterrey algunas fans se subieron al escenario para poder tomarse fotos con él, Arturo Peniche y Rafael Rojas, y una vez que terminó la presentación Andrea Legarreta hizo fuertes declaraciones de que Adame había roto la cuarta pared, comentarios que salieron en el periódico del día siguiente, y según asegura el artista, desde entonces "cayó de su agrado".

"Yo terminé haciéndola menos porque no era nadie importante. Y entonces, de repente nos llaman para 'Hoy' porque ella estaba con Guillermo Ochoa, yo te quiero decir que Guillermo Ochoa la vomitaba, no la podía ni ver", expresó.

Los conductores de "Snserio" le preguntaron si, en caso de que dirigiera el matutino consideraría contratar a Legarreta, y el político respondió que no, pues no cree que tenga el talento para estar en la televisión.

La primera que va para afuera es Andrea Legarreta (...) Me parece que no es conductora, me parece que es ignorante, me parece que es una persona que no tiene nada que hacer en televisión. Eso es lo que me parece".