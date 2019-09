Ópera de Dallas cancela actuación de Domingo

La Ópera de Dallas canceló un evento con Plácido Domingo programado para 2020 debido a las acusaciones de acoso y manoseo contra el superastro de la ópera.



La ópera dijo el jueves que retiró de su calendario la gala prevista para el 11 de marzo ante "los acontecimientos en curso en relación con las acusaciones hechas contra" Domingo.



Once mujeres se pronunciaron en un reportaje de la AP publicado el jueves con nuevas denuncias de conducta sexual inapropiada contra el cantante.



En un comunicado, la vocera del tenor dijo que las nuevas acusaciones estaban llenas de incongruencias, pero no proporcionó detalles.



La vocera Nancy Seltzer no respondió de inmediato un email sobre la cancelación de la actuación de la Ópera de Dallas.



Nueve mujeres dijeron previamente a The Associated Press que habían sido acosadas por el astro.