Operan pómulo de Alfredo Adame tras golpiza

Reforma

Ciudad de México.- El actor Alfredo Adame informó a través de sus redes sociales que este lunes fue citado en el hospital para ser intervenido quirúrgicamente por las lesiones que presentó tras ser golpeado el pasado 28 de septiembre.

Mediante un par de videos, el actor mostró el aspecto de las lesiones para explicar que los médicos lo atenderán lo antes posible por la gravedad de las mismas.

Durante los clips, Adame lució tranquilo por la intervención quirúrgica, por lo que anunció estar listo para el procedimiento desde las instalaciones del hospital donde lo citaron.

"Hoy a las 8:30 de la mañana me operan de las cuatro placas de titanio, me avisaron el viernes ya muy tarde, en la noche, de emergencia, que hoy me hacen la operación en el pómulo derecho", dijo el histrión.

En un segundo video, el ex candidato político explicó: "Me dijeron que de emergencia, la operación tenía que ser este lunes, yo esperaba que fuera dentro de tres semanas pero no se pueden arriesgar a que la fisura, bueno, a que el daño, se haga mayor.

"Ya voy a entrar a la cirugía, la cual tendrá una duración de tres horas mas o menos. Seguramente me quedaré a dormir aquí", informó el histrión.

Alfredo Adame presenta lesiones en el pómulo derecho y un posible desprendimiento de retina, por lo que ha tratado de mantener informados a sus seguidores sobre su estado de salud.

El actor presentó las heridas tras ser agredido después de una movilización entre policías, vecinos y presuntos delincuentes, convirtiéndose en "una víctima colateral de un asunto muy delicado", según dijo en sus redes sociales.

Derivado de las agresiones, Alfredo Adame inició acciones legales contra los posibles responsables.