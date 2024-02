'Oppenheimer' pisa firme en los SAG Awards

Oppenheimer consolidó su paso firme en la temporada de premios de Hollywood, al ganar el mayor honor, a Mejor Elenco, además de cosechar estatuillas para Cillian Murphy y Robert Downey Jr., en la 30.ª edición de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG).

A medida que se aproximan los Premios de la Academia, la película de Christopher Nolan, que ya ganó en los Globos de Oro y los BAFTA, se ve cada vez más como la favorita.

Los Premios SAG, uno de los predictores exactos para los Óscar, se sumaron al impulso de Oppenheimer, la principal nominada a los Premios de la Academia, con 13 menciones.

Aunque los SAG no siempre significan el éxito de los Óscar, en los últimos dos años, los cinco premios principales (Mejor Elenco y los cuatro ganadores de actuación) han mantenido correspondencia con los eventuales ganadores del Óscar.

Eso podría significar que ofrecieron un adelanto de los Óscar en dos de las contiendas más reñidas: Actor y Actriz.

La victoria más emocionante de la noche fue para Lily Gladstone como Actriz Protagónica en Los Asesinos de la Luna (Killers of the Flower Moon) de Martin Scorsese. Ninguna categoría ha sido más disputada, con analistas divididos en partes iguales entre Gladstone y Emma Stone por Pobres Criaturas (Poor Things).

Pero Gladstone ganó y la multitud estalló en una ovación. Stone también se puso de pie y aplaudió vigorosamente. El caso de Gladstone es el que quizá pone más en juego en comparación con cualquier otro contendiente al Óscar de este año. Su victoria sería la primera para una indígena estadounidense.

Murphy y Paul Giamatti de Los Que Se Quedan (The Holdovers) se habían considerado en una competencia codo a codo. Pero Murphy ha ganado en los SAG, los BAFTA y los Globos, lo que sugiere que tiene una clara ventaja de cara al Óscar.

Robert Downey Jr. y Da'Vine Joy Randolph ganaron por sus actuaciones de reparto, lo que también consolidó su estatus como favoritos al Óscar.

Transmitida por primera vez en Netflix (donde seguirá disponible), la ceremonia se vivió con fluidez. Algunos actores participaron en la conducción de la alfombra roja y con las reacciones de los ganadores, también en vivo, tras bambalinas, y sin sobrepasar las dos horas de duración.

Los premios de TV fueron en gran medida para los mismos programas que han arrasado en los Emmy y los Globos de Oro: El Oso (The Bear) y Bronca (Beef); y el elenco de Succession.

La ceremonia, dirigida por Idris Elba y transmitida por primera vez en Netflix, estuvo marcada por varios reencuentros.

El primero fue el que protagonizaron Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, quienes después de 18 años del estreno de El Diablo Viste a la Moda (The Devil Wears Prada) se reencontraron para entregar el premio Mejor Actor en una Serie de Comedia, que cayó en manos de Jeremy Allen White por El Oso. Su compañera de reparto, Ayo Edebiri, también salió victoriosa.

Luego, el cast de Modern Family, Ed O'Neill, Sofía Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson y Eric Stonestreet, estelarizaron un divertido momento en el escenario para premiar al Mejor Elenco de Comedia, que también fue para El Oso.

Para hacer lo propio, pero en la categoría de Drama, el elenco de la serie Breaking Bad se reunió para entregarle el galardón a los de Succession, quienes recibieron el premio de manos de Bryan Cranston y Aaron Paul.

Una excepción fue Pedro Pascal, quien ganó el premio al Mejor Actor en Serie Dramática por The Last of Us.

Los SAG siguen a una agotadora huelga de meses en la que el Sindicato libró una batalla para mejorar las condiciones de sus trabajadores.

"Su solidaridad animó a los trabajadores de todo el mundo, desencadenando lo que siempre será recordado como 'el caluroso verano laboral'", dijo Fran Drescher, presidenta del gremio. "Este fue un momento trascendental en la historia de nuestro sindicato".

Barbra Streisand mantuvo a la audiencia en una atención embelesada mientras recibía el premio a la trayectoria, presentado por Jennifer Aniston y Bradley Cooper.

"Recuerdo haber soñado con ser actriz cuando era adolescente sentada en mi cama en Brooklyn con un bote de helado de café y una revista de películas", dijo Streisand, quien recordó haber quedado paralizada por su primer amor, Marlon Brando.

Ganadores de los Premios SAG

CINE

Elenco: "Oppenheimer"

Actriz: Lily Gladstone, "Los Asesinos de la Luna"

Actor: Cillian Murphy, "Oppenheimer"

Actriz de Reparto: Da'Vine Joy Randolph, "Los Que Se Quedan"

Actor de Reparto: Robert Downey Jr., "Oppenheimer"

Elenco de Dobles: "Misión Imposible: Sentencia Mortal - Parte 1"

TELEVISIÓN

Elenco de Drama: "Succession"

Elenco de Comedia: "El Oso"

Actriz en Serie Drama: Elizabeth Debicki, "The Crown"

Actor en Serie Drama: Pedro Pascal, "The Last of Us"

Actriz en Serie Comedia: Ayo Edebiri, "El Oso"

Actor en Serie Comedia: Jeremy Allen White, "El Oso"

Actriz en Serie Limitada o Película para TV: Ali Wong, "Bronca"

Actor en Serie Limitada o Película para TV: Steven Yeun, "Bronca"

Elenco de Dobles: "The Last of Us"