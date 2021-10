‘Optimista’ con su debut en solitario

Ha ganado ocho premios Grammy junto a su hermana, Billie Eilish, y trabajó con algunas de las estrellas más importantes del género. Ahora, Finneas, el músico, productor y compositor de 24 años llega como solista con ‘Optimist’.

Escribió, interpretó, arregló y produjo ‘Optimist’ por su cuenta, tocando todos los instrumentos (bajo, guitarra, piano, sintetizadores y haciendo la programación de batería y los efectos de sonido).

Desde que él y Eilish abrieron camino con su álbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" en 2019, Finneas ha sido cada vez más solicitado como productor. Ha grabado con Selena Gomez, Camila Cabello y un puñado de otros artistas, muchos de ellos mujeres jóvenes.

Al igual que su hermana, Finneas, cuyo nombre de nacimiento es Finneas Baird O’Connell, comenzó a tocar música cuando era niño, alentado por sus padres, Maggie Baird y Patrick O’Connell, que educaban a sus hijos en casa, dando prioridad a una vida familiar creativa.

"Para mi tercer cumpleaños, pedí un platillo de charles y una batuta de director", dijo Finneas, pero se enamoró de la composición de canciones cuando tenía unos 12 años, y su madre, cantante y guitarrista, le ofreció una especie de campo de entrenamiento de composición.

Como ejercicio, hizo que los niños escribieran desde la perspectiva de una persona diferente, digamos, un personaje de televisión.

"Definitivamente creo que eso nos esculpió a ambos, y especialmente a él", dijo Eilish en una entrevista telefónica.

“Escribir canciones tiene que ver con la verdad y la honestidad, pero también se trata de contar historias”, dijo el compositor y productor a The New York Times.

Esta primavera, cuando volvían a casa de un evento en Temécula (California) en el monovolumen familiar, todo el clan escuchó "Optimist" por primera vez.

“Nos detuvimos y compramos hamburguesas” -hamburguesas veganas- "y él nos puso su álbum", dijo Eilish. “Lo escuchamos dos veces, y fue muy conmovedor; me encanta". Finneas es la persona con más talento que conozco”.

Fuera de las giras, es bastante doméstico: Sulewski, su novia desde hace tres años, sube a YouTubes su aparentemente sana relación (una vez pasaron dos horas haciendo una casa de pan de jengibre).