Oriunda de Jiménez, ha hecho de la perseverancia una de sus mayores cualidades

Chihuahua.- Cinthya Meza Barrón oriunda de Jiménez, Chihuahua, llegó hasta la capital a las instalaciones de esta casa editora para compartir a los lectores su gran pasión por cantar, un don que descubrió desde pequeña, además de que lo trae en las venas por parte de sus padres quienes le inculcaron ese gran amor por la música.

Sus inicios

En entrevista la cantante chihuahuense compartió sus inicios en su faceta como cantante: “En gran parte mi amor por la música se lo debo a mis padres ya que a mi mamá le gusta cantar y mi papá es músico, no sólo es el -amor- por el canto, también lo es por tocar instrumentos musicales, desde pequeña participé en varios concursos de la escuela”, dijo.

Agregando que: “Entré a la rondalla del Cebetis y siempre fui solista durante mis estudios, luego de que salí, seguí otros cuatro años ayudando a los maestros de la rondalla y a acomodar las voces para los concursos o eventos que tenía la rondalla, junto con otros compañeros fue una bonita experiencia”.

Hace un tiempo Cinthya comentó que hubo un casting online de La Voz: “Se enviaba un video en la página de audiciones Barcel y en ese concurso cada vez ponían al azar que compitiera con algún participante y era por medio de votos, pues así fue como me fui dando a conocer en Jiménez, hice un relajo, puse lonas, hice volantes, posters de que votaran por mí y fue precisamente en ese concurso que me pusieron el apellido materno, porque mi apellido es Meza Barrón y por alguna razón aparecí como Cinthya Barrón y así es como me conocen en mi tierra, de mi gente siempre he recibido muchísimo apoyo, lo cual agradezco infinitamente”, relató.

A partir de darse a conocer en Jiménez fue como un parte aguas para la intérprete ya que toda su gente la identificaba y fue ahí que surgió la oportunidad de integrarse a una agrupación de la localidad en la cual permaneció seis años, viviendo un sinfín de experiencias: “después de terminar mi ciclo en ese grupo, comencé una nueva aventura siendo integrante del grupo “Nueva Era” donde estuve por tiempo de un año y medio donde nos presentábamos en varios eventos en Jiménez y parte de la región, también obtuve mucho aprendizaje”, comentó.

Luego quise iniciar mi proyecto como solista: “Siempre ha sido así, desde mis inicios canto con mi guitarra o con mis pistas, donde he cantado en eventos privados, misas y sigo picando piedra porque la música es mi mayor pasión”.

Maestra de profesión, cantante de corazón

Cinthya refirió que ha estado siempre enfocada en la música, pero el requisito de sus padres para seguir en lo que ella quería era terminar una carrera y confesó que: “Yo sólo quería darle una carrera a mis papás, la música para mí lo es todo y claro también fui consciente de que tenía que ejercer mi carrera profesional y comencé a trabajar en la docencia que también disfruto y quiero mucho, pero yo amo la música y estoy en busca de todas las oportunidades posibles para forjar una carrera musical”.

Sus audiciones

Han sido diez años de lucha constante para la cantante chihuahuense para dar a conocer su talento vocal y musical, forjando su meta como solista: “Inicie a audicionar para los reality show La Voz y La Academia, seguí insistiendo porque siempre pasaba los filtros. He audicionado aquí en Chihuahua, Monterrey, Mazatlán, CDMX; también fui a Ciudad Juárez para audicionar en La Academia, también fui a Guadalajara donde por poco y me quedo el año pasado pero por algo no sucedió, tocó este año que también había un concurso de talentos en El Paso, Texas y obviamente también La Voz México. Y para ser sincera tenía más esperanza en el reality de El Paso, pero no dejé de mandar mi audición en un video que era un requisito de La Voz y quedé”.

La voz

La primera edición de La Voz transmitida por TV Azteca, donde los coaches fueron Ricardo Montaner, Yahir, Belinda y Lupillo Rivera, fue donde Cinthya hizo su audición ante los cuatro coaches quienes lamentablemente no dieron vuelta a la silla pero la cantante chihuahuense explicó que le dejó una gran enseñanza y las ganas de seguir adelante:

“Me acompañaron mis hermanas y mi mamá, quien siempre ha sido muy fan de Ricardo Montaner por ella lo sigo y cuando me llamaron de la producción de La Voz no lo podía creer, comencé a gritar de emoción, me dijeron que iba interpretar la canción de “Diséñame” de Joan Sebastián, me puse a ensayar día y noche mi papá me ayudo dándome tips y un día antes de mi audición me llamaron y me dicen te vamos a cambiar la canción vas a cantar “Quererte a ti” de Ángela Carrasco y pues toda la tarde a ensayar y para acabarla yo enferma de la garganta pero aun así di lo mejor de mí”, comentó.

Su experiencia

“Al llegar a México empecé a disfrutar y vivir toda la experiencia de La Voz México, mi meta era quedarme pero dije si no me quedo yo no me voy a quedar con la espinita de decirle a Ricardo Montaner mi admiración por él y que quería cantar al menos un pedazo de alguna canción de él y no deje pasar esa oportunidad, llegué al escenario e hice mi audición, no estuve para nada nerviosa, muy emocionada eso sí. Pero como iba enferma de mi garganta ahí me dio nervios en una parte de la canción y siento que fue eso que no voltearon. obvio me entro sentimiento el que no se voltearan, pero todo lo vivido nadie me lo quita y además Ricardo me dio palabras de aliento que me hicieron sentir muy bien y ahí aproveche mi momento y le dije que mi sueño era ese de conocerlo, pisar el escenario y que quería cantar una canción con él y me dijo que sí sin dudarlo y empezamos a cantar “Tan enamorados” un tema que me trae muy lindos recuerdos con la maestra Sofía Herrera Rascón con quien tome algunas clases de canto y esa canción la pude plasmar en un disco que grabamos con la maestra y me marcó mucho, esa experiencia cambió mi vida para bien”.

Su ídolo

El cantante Ricardo Montaner ha sido su inspiración para estar dentro de la música: “me gusta toda la música de todos los géneros pero las baladas son lo mío, soy admiradora de Montaner, cumplí otro de mis sueños que era conocerlo en persona y además cantar junto a él fue de las experiencias más significativas en mi carrera, sus palabras durante mi audición me las llevo ancladas en mi corazón, son mi trampolín para seguir adelante”.

Lo más difícil

Para la cantante chihuahuense lo más complicado dentro de su carrera artística ha sido: “La aprobación de la gente, porque aun sin conocerte, ven tu aspecto físico y dicen no pues no da buena imagen, pienso que ese ha sido mi caso, más sin embargo pienso que existen otras cosas más importantes, como la voz, el talento que tengo, toda mi vida he luchado a pesar de que se me cierran las puertas y no he quitado el dedo del renglón, por eso la gente de Jiménez cree mucho en mí porque he sido muy persistente y no me rindo”, expresó.

Proyectos

“Seguir adelante, sé que me falta mucho que aprender, seguiré mi sueño que es la música, mi preparación, haré casting para La Academia, así que todo lo que venga, cualquier oportunidad la voy a tomar, además estoy componiendo y quiero ser cantautora, estoy trabajando bastante y espero también algún día darme a cnocer en todos lados voy a grabar videos en mi canal de Yyoutube”, expresó.

ASÍ LO DIJO

“Agradezco a mi Ciudad Jiménez, también a todo el estado grande que me ha apoyado en todo momento, me siento muy orgullosa de ser chihuahuense y seguiré trabajando para poner el alto el nombre de Chihuahua”

CINTHYA BARRÓN





