Osorio deja en manos de abogados pleito con los Fernández

Ciudad de México.- Juan Osorio confirmó que la serie El Último Rey: El Hijo del Pueblo sí se estrenará este lunes, a las 20:30 horas, por Las Estrellas, pese a denuncia de los herederos de Vicente Fernández.

"A mí no me ocupa lo legal, soy un productor que tiene que dedicarse a la creatividad, a cuidar todo el producto, el contenido y a tenerle respeto al público. El público es el mejor juez de todo esto y entre mejor estén hechas las cosas, el público nos va a apoyar.

"Me siento contento porque me hayan asignado este proyecto, en todo lo legal yo no me meto, yo estoy al margen", afirmó Osorio en entrevista exclusiva para Gente.

La serie que durará dos semanas al aire, basada en el libro de Olga Wornat, "El Último Rey: La Biografía No Autorizada de Vicente Fernández", recorrerá diversas etapas de la vida de "El Charro de Huentitán", sus triunfos y fracasos, así como los romances e infidelidades del intérprete de "Mujeres Divinas".

Osorio aseguró que la vida del fallecido artista es de dominio público y espera que la familia Fernández se dé cuenta hoy, con el estreno del proyecto, del "trato maravilloso" que le dieron dentro de la bioserie, pues lo que buscó es rendirle un homenaje y dar un mensaje a la audiencia de lo lejos que se puede llegar si se trabaja con pasión y dedicación.

El productor de telenovelas compartió que se siente orgulloso de la interpretación de Pablo Montero como "Chente", pese a que sus consanguíneos no están de acuerdo con la elección: "Es buen muchacho, pero él sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado", aseguró María Refugio Abarca, viuda del cantante, en un comunicado.

El hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos, Emilio, será Alejandro Fernández de joven; Angélica Aragón dará vida a la periodista Wornat.

Hasta el momento, Osorio no ha tenido contacto con la familia.