Otorgan libertad condicional a Eleazar Gómez

Ciudad de México.- El actor Eleazar Gómez quedó en libertad condicional por tres años luego de que la modelo Stephanie Valenzuela aceptó la reparación del daño que propuso la defensa.

Gómez pidió una disculpa a la modelo y reconoció su culpabilidad durante la audiencia realizada este jueves, en el que la parte acusada había pedido una revisión de medida cautelar para llevar el proceso legal fuera de la cárcel.

"Nadie va a poder poner en tela de juicio lo que yo denuncio porque ya él lo aceptó, y el juez lo aceptó, y creo que con esto yo puedo tener ya mi vida tranquila y continuar", dijo Valenzuela, al finalizar la audiencia.

Adelantó que Gómez planea dar una conferencia de prensa para dar detalles de lo que sucedió. En ella se espera que pida una disculpa pública a la modelo, como parte de la reparación del daño.

"En honor a la verdad, Eleazar por fin ha reconocido su culpabilidad enfrente de mí y enfrente del juez", dijo la también cantante.

Se espera que este mismo jueves, el actor salga de prisión, después de permanecer casi cuatro meses en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Para poder conservar su libertad y que el proceso judicial no prosiga, Gómez deberá cumplir con ciertos requisitos para no regresar a prisión, entre ellos, mantenerse alejado de la víctima, no frecuentar los lugares donde ella esté, ir a terapia psicológica impartida por una instancia pública, acudir a firmar cada tres meses ante la Unidad de medidas cautelares y suspención condicional del proceso.

Asimismo hay una reparación económica de la cual no se especificó el monto.

El juez dictó la suspensión condicional del proceso debido a que la víctima aceptó la reparación del daño, que es la única forma en la que se puede dar.

En noviembre del año pasado Eleazar Gómez fue detenido por haber intentado estrangular y morder a la también cantante en su departamento en la alcaldía Benito Juárez.