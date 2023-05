Otorgan título honorífico de Harvard a Tom Hanks

CDMX.- Tom Hanks fue nombrado como doctor honoris causa en la Universidad de Harvard, en Massachusetts, que aunque no estudió ahí, sí cumple con los requisitos para hacerse acreedor del reconocimiento.

Durante su discurso, el actor de Rescatando al Soldado Ryan bromeó sobre que no había hecho nada para merecer esa distinción.

"No es justo, pero por favor, no se amarguen por este hecho. Sin haber pasado nada de tiempo en clases, sin haber pisado la biblioteca, sin haber hecho nada similar a los alumnos que hoy se gradúan de Harvard o al profesorado, me gano muy bien la vida interpretando a alguien que sí lo hizo. Así son las cosas, jóvenes", dijo Hanks, de 66 años.

De acuerdo con Entertainment Weekly, en un momento más serio, el ganador de dos premios Óscar también pidió a los graduados que defiendan la verdad, durante una época en la que esta se encuentra bajo ataque por políticos y otras figuras conocidas.

"Decir la verdad ya no es el punto de referencia del servicio público. Ya no es el bálsamo de nuestros miedos, ni la guía de nuestras acciones. La verdad ahora se considera como algo que puede ser maleable por la opinión", aseveró.

Además del doctorado, Hanks también recibió una pelota de voleibol, un regalo del presidente de Harvard, Lawrence Bacow, el cual es una referencia al filme Náufrago, del 2000, en el que su personaje queda atrapado en una isla y comienza a hablar con una pelota similar a la que llama Wilson.

La actriz Rita Wilson, esposa de Hanks, celebró en Instagram el logro del intérprete.

"Les presento a Thomas Jeffrey Hanks, doctor de Harvard. 'Doctor Hanks' suena bastante bien", escribió la también cantante, junto a una foto de él diciendo su discurso.