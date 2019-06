Otro revés para Woodstock 50: les quitan el lugar del evento

Nueva York





Woodstock 50 perdió el lunes el lugar donde planeaba conmemorar en agosto el aniversario del famoso fin de semana de 1969 en que diversas bandas se manifestaron con su música en favor de la paz, en el más reciente revés para sus organizadores.

El festival del 16 al 19 de agosto se iba a realizar en el autódromo Watkins Glen, al norte de Nueva York, con músicos que incluían a Jay-Z y Miley Cyrus.

El lunes, Watkins Glen dijo que "rescindió la licencia del lugar para Woodstock de acuerdo a las condiciones del contrato. Por lo tanto, no será sede del Festival", dijeron los propietarios del lugar en un comunicado y no detallaron los motivos por los que decidió dejar el evento.

Los responsables de Woodstock 50 dijeron el mes pasado que habían conseguido nuevos fondos y expresaron su confianza en que el espectáculo continuaría.

Woodstock 50 anunció en marzo que más de 80 grupos musicales, incluidos los veteranos del festival de 1969 John Fogerty, Canned Heat y Santana, participarían del aniversario. Los organizadores dijeron que esperaban que asistieran unos 100,000 admiradores, incluida gente en carpa, pero la cifra fue luego reducida a 60,000.

La organización sin fines de lucro Bethel Woods Center for the Arts, actual propietaria del campo donde se realizó el festival de Woodstock de 1969, también ha reducido sus planes para un evento aniversario de tres días. Dijo en febrero que en su lugar organizará conciertos separados de Ringo Starr, Santana y the Doobie Brothers.