Pablo Alborán se reinventa con mucho sabor a México

Morelia, México.- Con "Viaje A Ningún Lado", el cantante español Pablo Alborán buscaba explorar el género regional mexicano: tenía los arreglos en mente para la canción, pero no lograba materializarla.

Fue gracias al talento de Carín León, quien cuenta con más de 14 millones de oyentes en Spotify, que logró conectar con su espíritu mexicano, y cuyo resultado auditivo ya puede escucharse en plataformas digitales.

"Siempre quise hacer algo con el regional mexicano, desde que tocaba la canción en el piano siempre me imaginé hacer algo con México.

"Desde que escuché a Carín siempre quise hacer algo con él. Le di la canción sólo con guitarra, piano y palmas y él me lo devolvió regional, como yo lo andaba buscando, con tubas, trompetas, requinto y eso me explotó la cabeza. Fue sorprendente sentirme cómodo con el género y que sea todo tan natural", compartió el cantante malagueño, en entrevista.

Es con su nuevo sencillo con el que Pablo Alborán agradece a la tierra que lo ha acogido de manera tan cariñosa desde el lanzamiento de su hit "Solamente Tú", que formó parte del álbum Pablo Alborán (2011), y cuya producción le valió nominaciones al Grammy Latino en categorías como Canción del Año y Artista Nuevo.

"Desde la primera vez que estuve en México (en 2011) me inspiré mucho, siempre intento curiosear sobre los estilos de cada país. La música es lo que me ha permitido poder ir a México, poder colaborar y mezclarme con el mundo mexicano hace que yo tenga una conexión muy fuerte con el país del cual me he enamorado", aseguró el artista, de 33 años.

Con nuevo disco bajo el brazo

"Viaje A Ningún Lado" forma parte de su nueva placa La Cuarta Hoja, la más experimental de su trayectoria, que verá la luz el próximo 2 de diciembre.

"Sin miedo, con mucho respeto y con mucha humildad me he atrevido a disfrutar de la música, porque está para eso. Es un disco que celebra la música en todos sus aspectos.

"Viene cargado de colaboraciones y de canciones con estilos bastante variados. Me he permitido divertirme, celebrar y no tener límites a la hora de producir. Hay colaboraciones de México, Argentina, de otros estilos, como la música indie o inclusive el reguetón. Viene en el mejor momento de mi vida y eso se refleja", compartió.

Tras años de ausencia de los escenarios por la pandemia, Pablo Alborán regresará al País para presentarse el próximo 5 de noviembre en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

"Cada vez que voy de gira ya tengo mis lugares favoritos para presentarme, que me hacen sentir como en casa.

"Es un show muy sencillo, con tres pantallas de realización, donde la gente me puede ver de cerca, casi la mitad del concierto estoy sólo en el escenario con mi piano y mi guitarra, luego entran tres músicos. Es un formato muy íntimo", adelantó.

El malagueño también se presentará en el Showcenter Complex de Monterrey, el primero de noviembre y en el Teatro Diana de Guadalajara el 3.

"Hace varios años que no voy (a México) y poder volver de cerca, en un formato de teatro que no he hecho jamás, después de lo que hemos pasado es una bonita manera de volver a empezar", finalizó.