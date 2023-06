Pacto de norteños

/ Mariana López y César Morquecho

Chihuahua.- Las cantantes colombianas Fanny Lu “La Reina del Tropi-Pop” y Arelys Henao “La Reina de la Música Popular” unieron su voz y talento para interpretar “Pacto de Olvido”, una canción del género regional mexicano. La obra ha sido elogiada por parte del público y ha sido compuesta por los compositores, la chihuahuense Mariana López Sosa y el coahuilense César Morquecho.

La compositora chihuahuense Mariana López Sosa expresó su satisfacción por vivir esta experiencia que le ha brindado su talento como escritora en entrevista para El Diario.

Con linaje musical

La autora originaria de Aldama, Chihuahua, cuenta con unlinaje musical por parte de su abuelita, ejerció la formación de piano, ella le brindó clases de piano, su mamá le agrada cantar, así como uno de sus tíos. Sin embargo, hasta el momento, es la única quien ha mostrado su talento ante el mundo.

Compartió que a la edad de 17 años, cuando falleció su papá y debido a este lamentable hecho, comenzó a ir con una tanatóloga quien le recomendó escribir, lo que le permitió iniciar su amor por la escritura.

“Comencé a tomarle mucho amor a la escritura y una vez una persona leyó lo que tenía en mis cuadernos y me dijo esto muy bonito. Algo que jamás imagine, podría tener sentido y un amigo, Fabián Pacheco, que también es compositor, empezó a escribir y le ha ido muy bien y pensé si él puede, yo también puedo”.

“Inicié sin conocer mucho sobre la música, luego asistí a una convención muy importante de compositores en Mazatlán, Sinaloa y ahí conocí a varios colegas a quienes sí les gustaron mis historias y algunos de ellos comenzaron a buscarme para colaborar y fue como he ido aprendiendo todo esto de la composición”, contó.

Dupla de talentosos

Mariana con sus colaboraciones de coautorías ha ido aprendido del oficio y aunque su inspiración es única, refirió que existe una forma de escribir canciones, y es siempre llevando una secuencia y es como ha escrito sus canciones, aprendiendo de sus colegas compositores. Entre ellos se encontró con César Morquecho oriundo de Coahuila, quien actualmente reside en Brasil y ha escrito alrededor de cuarenta canciones, aseguró que han hecho una buena mancuerna.

“César y yo impulsamos nuestros temas, tenemos este año en puerta algunas grabaciones con algunos grupos en México y Estados Unidos, pero esta es la segunda canción que me han grabado, a César ya le han grabado varios cantantes”

“La primera canción que me grabaron se llama ‘Que sigue después’ la grabo el grupo Exceso Norte y son de aquí de Chihuahua, esta canción salió el año pasado en el mes de noviembre, no fue sencillo, solo viene siendo parte de las canciones de su disco”, dijo.

Que le aporta ‘Pacto de Olvido’

“Esta canción ‘Pacto de olvido’ es el primer sencillo que me graban las cantantes Fanny Lu y Arelys Henao y les está yendo muy bien, es para Cesar y para mí nuestro primer tema a nivel internacional”

“Me siento muy orgullosa, me aporta mucho y me impulsa a continuar y sé que es una señal de que vamos por buen camino”, aseveró.

El tema ‘Pacto de Olvido’ fue grabado en Felinos Producciones, y va de la mano con un vídeo oficial, el cual fue rodado en formato cine, en el Teatro Libre de Bogotá, bajo la producción de Everest Films; el cual ya está disponible en el canal de Youtube y todas las plataformas digitales.

Su trayectoria

Mariana es una autora de gran fe y tiene cinco años de experiencia en la composición, y cuenta con todo el apoyo de su familia.

“Ha sido un proceso prolongado, pero no imposible. Dios siempre está conmigo. Estoy muy contenta viviendo esta experiencia y me gustaría tener muchos más sencillos como ‘Pacto de Olvido’. Es una bendición muy grande, ya que el que un tema sea sencillo es algo muy enriquecedor para los compositores, por el hecho de que se le da una muy amplia difusión. Estoy disfrutando el momento y espero tener más muchos momentos como este, sigo trabajando bastante, he entregado mis temas a muchos artistas que espero algún día me graben, como Julión Álvarez, Intocable, Conjunto Primavera, entre otros”, indicó.

Además, compartió que siempre le gusta estar aprendiendo y actualmente se encuentra tomando un taller con el cantautor Fato.

Por su parte, César Morquecho explicó en la entrevista como ha sido trabajar con la compositora chihuahuense.

“Coautorear ya es un ejercicio que te nutre y revitaliza en lo profesional y personal. Sin embargo, es indispensable tener una conexión con tu colega, una convergencia de ideologías, objetivos y formas de trabajar, y creo que todo eso lo hemos encontrado Mariana y yo construyendo canciones juntos, aún van a salir bastantes canciones de esta dupla”, expresó.

Qué le aporta en lo personal y artísticamente este tema “Pacto de Olvido”.

“Siento que este tema llego para ser, tanto para Mariana y para mí, nuestro primer éxito a nivel internacional, sin duda es y será un parte aguas en nuestra carrera. Todas las composiciones son especiales, pero hay unas que ocupan un lugar especial, y “Pacto de olvido” ya pasó a ocupar un espacio en los corazones de nosotros y del público”, comentó.

Contó que ha sido lo más difícil y satisfactorio para llegar hasta este momento de su vida.

“Al principio todo cuesta, hay que pagar un precio para poder obtener resultados a futuro, abrirse las puertas en cualquier ámbito es un tanto difícil, pero todo depende de la constancia y empeño”.

“Creo que la satisfacción más grande siempre será saber que lo que estamos consiguiendo hoy, lo soñamos ayer, eso nos hace ver que somos capaces y que por supuesto podemos llegar más lejos", puntualizó.