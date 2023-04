Padre de Piqué habría desalojado a Shakira

CDMX.- Shakira se habría mudado a Miami tras recibir una orden de desalojo por parte de su ex suegro Joan Piqué, según informes recientes.

Este lunes, el portal Page Six y el paparazzi español Jordi Martin reportaron que la cantante fue notificada vía correo electrónico que debía desalojar su casa en Barcelona antes del 30 de abril.

En caso de no hacerlo, la cantante iba a tener que pagar una compensanción a los dueños de la propiedad, Gerard y su padre, según medios españoles.

Sobre este tema, la estrella no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, los informes señalan que el inmueble, el cual pertenecía a la pareja, ahora pasó a ser de Joan y Gerard Piqué.

Orgullosa de ser latinoamericana: Shakira

Después de confirmar su mudanza a Miami, Shakira se enteró del discurso que Gerard Piqué rindió durante un programa contra sus fans, por lo que ella respondió con un mensaje de orgullo mediante sus redes sociales.

Este fin de semana, la colombiana reviró al padre de sus hijos luego de que él se quejara de los ataques de sus seguidores, quienes estarían lanzándole críticas negativas tras su separación.

Relacionado a esto, Piqué comentó que parte de ello se debía a que Shakira es latinoamerica, por lo que la intérprete de "Waka Waka" le respondió más tarde con un contundente tuit.

"Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que llego a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridad, es de miles, pero no me importa nada, de verdad es cero", comentó el exfutbolista en el programa.

Como respuesta, Shakira escribió en Twitter "Orgullosa de ser Latinoamericana", adjuntando una serie de emojis de banderas de la región.

La respuesta de la cantautora causó furor en redes sociales, donde sus fans le siguieron con comentarios de aceptación y calificaron el discurso del español como incongruente y machista.