Padres ejemplares

CDMX.- En el pasado, algunos le sacaron canas verdes a sus famosos papás como cualquier otro hijo de familia, pero estos artistas tienen la dicha de tener en casa, además de un gran ejemplo a un confidente, maestro y amigo.

Y con esa admiración y respeto que tienen hacia el hombre que ha guiado sus pasos en la vida, sus hijos, que ahora van tras la fama, declaran este Día del Padre su profundo amor fraternal.

Disciplina

Para ellos, la vara está alta, pues sus padres son ejemplo de disciplina, superación, responsabilidad y éxito.

“Mi papá es muchas cosas: mi amigo, un ejemplo, un confidente, y al mismo tiempo mi papá”, expresó el hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

La mejor enseñanza que el ex Timbiriche le ha dado al mayor de sus cinco hijos es la responsabilidad.

“Yo, la verdad, le saqué canas verdes a los pobres”, compartió Eduardo con franqueza. “Mi papá siempre fue muy estricto y cuadrado con el tema de la disciplina. Y si me castigaba por algo o me regañaba, era imposible que cambiara su decisión.

“Es decir, si me tenía dos semanas castigado, así fuera el evento del año, me decía: ‘Perdóname, te dije que iban a ser dos semanas, y no se va a mover'”.

Respeto

En este día tan especial, todos tienen que decirle a papá muchas cosas, sobre todo palabras de agradecimiento y amor por el buen ejemplo que les han dado.

Ella es “La Beba” de su papá, el famoso Manuel Mijares, a quien Lucerito admira por ser un hombre de valores. La novel cantante busca seguir ese patrón en el trato con los demás, siendo una persona honesta, confiable y de bien.

“Yo veo que mi papá es así, y yo no podría ser diferente. Él me inculca esas cosas, pero también con su ejemplo. Yo veo cómo se porta él con las personas. Jamás prepotente, siempre respetuoso. Eso lo valoro mucho”, señaló Lucerito.

“A mí se me cae la baba cuando veo cantar a mi papá. Yo siempre me he sentido su niña, y valoro mucho el ejemplo profesional que me da todos los días, el trabajar y soñar trabajando”.

Orgullo

Ser hijo del Potrillo más famoso de la música mexicana es motivo de gran orgullo para Alex Fernández.

“Para mí siempre ha sido un ejemplo a seguir porque me enseñó a trabajar por las cosas que quiero y a valorar todo lo que tengo”, declaró el integrante de la dinastía Fernández.

“Me gusta que tenemos una relación como de amigos, pero al mismo tiempo manteniendo la línea de respeto, lo cual espero replicar con mis hijos. En las giras le he aprendido muchísimas cosas desde cómo cantar, cómo moverme en el escenario, cómo y cuándo poner a cantar a la gente, a microfonear y a las cuestiones técnicas”.

Generosidad

Contar en casa con la sensibilidad de un hombre como Napoleón marcó la vida de su hijo José María.

“No me dejarán mentir, ustedes que han conocido de cerca a mi padre, él es un caballero. Mi madre fue su prioridad por encima de cualquier cosa, por lo menos en mi familia. Llevan 43 años de casados”, afirmó José María.

“Pude haber tenido a la mejor alguna riña con alguna de mis hermanas, pero le alzabas tantito la voz a mi madre o le rezongabas, ¡cállate!, se te caía el changarro, porque le tocabas a la princesa”.

Napoleón, de 74 años, quien realiza una gira de despedida, nunca fue artista una vez que bajaba del escenario, agregó.

“Le jugué un par de cosas que no le gustaron, como mi primera borrachera que tuve como a los 17 años. Me vio, se puso serio, me dejó ir a mi cuarto, pero al siguiente día me levantó a las 6:30 de la mañana y me hizo correr como 5 ó 6 kilómetros”, recordó.

Gratitud

Para Ángela Aguilar es un privilegio compartir hasta el escenario con su papá, Pepe Aguilar, quien le enseñó a dar los primeros pasos en la vida y también en la escena musical.

“Mi papá nos dio el privilegio de estar en este espectáculo, y está muy padre cantar con él, que nos abra las puertas de su escenario y hacer lo que nos gusta para la gente”, expresó la joven cantante de 19 años, quien comparte Jaripeo Sin Fronteras Tour con su familia.

Compromiso

Quién mejor que Pedro Fernández para guiar los pininos de su hija en la música, así lo manifestó Gemma, la más joven de las tres hijas del cantante y quien busca un lugar en la música.

“Estoy muy contenta de que él sea parte de este proceso creativo porque es un gran artista. Él siempre me ha enseñado a ser real o fiel a ti misma; no perder la esencia por querer encajar en otros patrones”, expresó Gemma, quien presenta su primer sencillo titulado “Cuando la Luna se Va”.

Por ser el hombre que moldeó sus vidas, estos famosos agradecen tener siempre a su papá junto a ellos.