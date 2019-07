Pagará Bryan Singer 150 mil dls. a sujeto que lo demandó por violación

Ciudad de México.- El director de Bohemian Rhapsody, X-Men y Superman Returns entre otras, Bryan Singer, pagará 150 mil dólares al hombre que presentó una denuncia en su contra por presunta violación, reportó el diario británico Daily Mail.





El acuerdo, aprobado por un juez federal, pone fin a la batalla legal con su acusador.



En diciembre de 2017, César Sánchez-Guzmán presentó una demanda contra Singer, alegando que el director lo había violado en 2003, cuando tenía sólo 17 años.



Sánchez-Guzmán afirmó que mientras estaba en una fiesta en un yate en Seattle, el realizador lo obligó a practicarle sexo oral, para luego sostener relaciones sexuales no concensuadas.



El acusador se irá con más de 34 mil dólares del total del dinero, el resto se destinará al pago de sus deudas pendientes.



El director de cintas como de la saga X-Men aceptó pagarle al denunciante la cantidad de 150 mil dólares el mes pasado.



En una declaración, los abogados de Singer dijeron que el acuerdo era una decisión comercial, no una admisión de culpabilidad.



El acuerdo fue el resultado de las negociaciones entre los abogados de Singer y Nancy James, síndico de quiebras del demandante.



Singer ha sido acusado en varias ocasiones de agresión sexual, pese a eso, sigue encontrando trabajo en Hollywood.



Fue despedido de Bohemian Rhapsody por no presentarse al trabajo.



En febrero, durante el Festival de Cine de Santa Bárbara, el histrión Rami Malek habló sobre el director luego de que salieron a la luz nuevas acusaciones en su contra.



"Mi situación con Bryan, no fue agradable, en absoluto. Y eso es lo que puedo decir al respecto en este momento", aseguró en su momento el ganador del Óscar a Mejor Actor.