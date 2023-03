‘Palabari’ llega a la Presa El Rejón

Chihuahua, Chih.- Este sábado 1 de abril se abrirá la primera librería al aire libre en la presa El Rejón, un proyecto denominado ‘Palabari’ que tiene como objetivo crear comunidad y acercar al público a la lectura. Durante el evento, habrá cuentacuentos, además, la compañía de Tiatro presentará su show ‘Musiclown’ y, además, se ofrecerá venta de libros. La cita tendrá a partir de las 5 pm.

Alejandra Martínez lo reveló en entrevista para El Diario, quien guiada por la convicción de que, el acompañar las mañanas o tardes de un buen libro, un poco de aire fresco y un entorno vivo, es definitivamente un excelente punto de partida para resolver u olvidarse de la mayoría de nuestros problemas y preocupaciones, decidió crear un espacio donde poder disfrutar de ello.

“He encontrado en la Presa El Rejón el lugar ideal para crear este espacio, un lugar donde puedan convivir chicos y grandes de manera igualitaria; donde la diversión no depende de un trago o una pantalla y donde el costo sea alcanzable para todos. Al recorrer los senderos del parque, he comenzado a soñar, viendo a personas ejercitándose con una sonrisa e imaginando a los niños que aquí dieron o darán sus primeras pedaleadas en bici, o tuvieron su primera experiencia con un remo y un kayak. Por esto, he considerado que este parque tiene el alma perfecta para ser también un punto de encuentro entre nuevos y experimentados lectores, y enamorar con letras a esta linda comunidad”, indicó.

Además, compartió que el nombre ‘Palabari’ es una mezcla de palabras y malabares, una invitación a crear magia con las palabras e imaginar nuevos mundos entre páginas.

Refirió que el objetivo principal de este proyecto crear mágicas experiencias.

“Para mí, leer es un acto creativo por naturaleza que abre la mente hacia horizontes increíbles y es el mejor alimento para la imaginación. Por lo tanto, el escenario de la presa El Rejón, me ha convencido de ser el indicado para iniciar este pequeño proyecto que me llena de ilusión. Una librería que, más que vender libros, busca crear experiencias para conectar a las personas, demostrar que los libros son seres vivos y que leer es una aventura en sí misma”, expresó.

‘Palabari’ es un proyecto que tiene como objetivo fortalecer los lazos con la comunidad chihuahuense, abriendo la mente de chicos y grandes, y además generará eventos y reuniones en torno a la lectura, la cultura y la convivencia. El horario será de lunes, miércoles y jueves de 4 pm a 8 pm y viernes, sábado y domingo de 11 am a 8 pm.