Pandora Letrain: Talento sin tabús

Chihuahua, Chih.- Entre la gran variedad de redes que hay en la actualidad, la red social asiática TikTok se ha vuelto sumamente popular. El éxito y popularidad de los tiktokers, quienes son creadores de contenido dentro de la app, se mide con base en la cantidad de fans o seguidores que tiene su cuenta.

Cada tiktoker se caracteriza por ser una celebridad, y Chihuahua no se podía quedar atrás. Con millones de usuarios en todo el mundo, Karla Chacón, mejor conocida como Pandora Letrain, es una las tiktokers más populares, se ha convertido en verdadera influencer, cuenta con 1.3 millones de seguidores.

Pandora, de 31 años, posee una personalidad gótica auténtica, la cual ha causado revuelo en redes sociales, es admirada por millones de personas de todo el mundo, ganándose el cariño y apoyo de todos sus seguidores gracias a su naturalidad y el contenido que crea. Con la sencillez que la caracteriza, en entrevista para El Diario compartió cómo fue que inició su carrera como modelo alternativa en el 2010 y su llegada a la popular aplicación asiática.

“Con todo el boom que se dio en pandemia con las redes sociales, comencé a crear contenido creativo, pero mi llegada a esta aplicación fue con contenido para adultos; pero con el tiempo me di cuenta de que con TikTok podía llevar a cabo contenido más divertido, además descubrí esa gracia en mí”.

“Siento que en parte de lo que me ha llevado a darme a conocer más es que yo sola realizo mi producción, soy mi propia fotógrafa, editora, hago absolutamente todo el trabajo, así que a través de TikTok y los videos siento que me dio la capacidad de ver mi gusto por estar detrás de cámaras como productora y es un gusto que no había descubierto, siento que complementa todo lo que vengo haciendo en redes sociales ya por varios años”, contó durante la entrevista Pandora.

Lo complicado

Refirió que sin duda lo más complicado fue iniciar crear contenido para adultos, además su familia no estaba enterada.

“Definitivamente, lo más difícil empezar con el contenido para adultos, se lo mantuve oculto a mi familia durante cinco años, el que vieran mis fotos y mis tatuajes, realmente yo no era una chica que le gustara andar muy descubierta, pero cuando comencé tuve que hacerlo”.

“Llegué a un punto donde comencé a vender posters, y tuve mi primera página en fanpage de Facebook, llegó a tener 150 mil seguidores, quienes eran de diferentes partes del mundo como Europa, entonces comencé así con el modelaje alternativo con todo así, lo gótico, lo que es todo lo contrario del modelaje convencional, expresándome tal cual soy, obviamente de una manera artística, me he inspirado en modelos europeas, fue como comenzaron a seguirme personas de otras partes del mundo y a adquirir mis posters, el cual uno de ellos llegó a manos de mi mamá y ya fue donde enfrente la situación”.

Influencer y metalera de corazón

Para ser un tiktoker de éxito se presuponen una serie de características: en primer lugar, constancia, TikTok es una red social donde se consume una gran cantidad de contenido y los usuarios querrán que se publique de forma diaria. Una de las marcas famosas con las que Pandora ha trabajado es Smirnoff.

“Me llegan muchos mensajes donde me dicen que me admiran y los motivo, gran parte de lo que quiero hacer, ya que con el tiempo he venido sanando de varias cosas que he vivido, es por eso que sin tabús expongo mi vida, todos vivimos diferentes cosas, depresiones y ansiedades, pero se puede salir de ahí, creando tu propia realidad, se puede ser feliz y manifestar y fomentar el amor propio, el cuidado personal, ahorita predico con el ejemplo y eso la gente ve, que soy transparente y auténtica, que van mis hechos con mis palabras”.